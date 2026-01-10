"Рождественская экспозиция" перевозчика признана европейским рекордом

Поставщик логистических услуг Sanders|Fritom ежегодную традицию на Рождество решил немного изменить по содержанию. В крупном автопарке отказались от классического наряда магистрального тягача электрическими гирляндами и всевозможными LED-огнями.

Как пишет на своей странице truckstar.nl, в транспортно-логистической компании решили сформировать автопоезд сверхбольшой длины. Водителям и механикам это удалось.

В Нидерландах и Европе такого еще не было

Автопоезд длиной 114,7 метра не только сформировали в одно целое, но и поехали на нем. Про дороги общего пользования ничего не сказано, но на огромной по площади территории логистического центра этот гигант покружил.

Прицепы не только свели в единую цепь системы, но и протестировали автопоезд в движении, проехав несколько кругов по двору. Фото: Сандер ван ден Брук

Выстроенные в ряд фуры также были элементом праздничной композиции. Светом фар и громкими сигналами водители поздравили своего коллегу-гиганта. Получилось празднично.

Тягачом был обычный грузовик Volvo

Рождественская презентация стала традицией многих компаний и дает хорошее представление о размерах автопарков в Нидерландах.

Длиннющий 114-метровый автопоезд тянул скромный двухосный Volvo FM. В составе грузовика с платформой была комбинация восьми прицепов типа B-double link и полуприцепа длиной 13,60 м сзади. Магистральный тягач с колесной формулой 4x2 справился с задачей.

Водитель не сжег сцепление, когда трогался с места. Машина плавно потянула все прицепные системы и под управлением закрепленного за грузовиком водителя покружилась по собственному двору компании.

Насколько был смещен к центру поворота последний в системе прицеп – загадка, информация отсутствует.

Это уже признано рекордом

Рождественская композиция с таким сверхдлинным автопоездом Sanders|Fritom побила предыдущий рекорд, установленный Mega Trucks. Правда, насколько превзойден тот показатель не сообщается.

Длина автопоезда поражает, в кругу экспертов это уже признано европейским рекордом. Фото: Сандер ван ден Брук

Однако не следует забывать, что создание такой рекордной кавалькады прицепных систем и магистрального тягача является лишь праздничным атрибутом, ничего общего с эксплуатацией рекорд не имеет.

О мегаавтопоездах пока мечтается

Дискуссии о введении в стране 34-метрового Super Eco Combi все еще продолжаются. Вероятно, испытания автопоездов такой длины начнутся в 2026 году.



В Sanders|Fritom уже заявили, что готовы к работе с автопоездами такой габаритной конфигурации.

