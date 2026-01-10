"Рождественская экспозиция" перевозчика признана европейским рекордом

ФОТО: Сандер ван ден Брук|
Длиннющий 114-метровый автопоезд тянул обычный двухосный Volvo FM
Поставщик логистических услуг Sanders|Fritom ежегодную традицию на Рождество решил немного изменить по содержанию. В крупном автопарке отказались от классического наряда магистрального тягача электрическими гирляндами и всевозможными LED-огнями.
Как пишет на своей странице truckstar.nl, в транспортно-логистической компании решили сформировать автопоезд сверхбольшой длины. Водителям и механикам это удалось.
Читайте также Трансграничные перевозки сверхдлинными фурами узаконят
В Нидерландах и Европе такого еще не было
Автопоезд длиной 114,7 метра не только сформировали в одно целое, но и поехали на нем. Про дороги общего пользования ничего не сказано, но на огромной по площади территории логистического центра этот гигант покружил.
Прицепы не только свели в единую цепь системы, но и протестировали автопоезд в движении, проехав несколько кругов по двору. Фото: Сандер ван ден Брук
Выстроенные в ряд фуры также были элементом праздничной композиции. Светом фар и громкими сигналами водители поздравили своего коллегу-гиганта. Получилось празднично.
Тягачом был обычный грузовик Volvo
Рождественская презентация стала традицией многих компаний и дает хорошее представление о размерах автопарков в Нидерландах.
Читайте также Законодателем моды на 34-метровые фуры становится Швеция
Длиннющий 114-метровый автопоезд тянул скромный двухосный Volvo FM. В составе грузовика с платформой была комбинация восьми прицепов типа B-double link и полуприцепа длиной 13,60 м сзади. Магистральный тягач с колесной формулой 4x2 справился с задачей.
Водитель не сжег сцепление, когда трогался с места. Машина плавно потянула все прицепные системы и под управлением закрепленного за грузовиком водителя покружилась по собственному двору компании.
Насколько был смещен к центру поворота последний в системе прицеп – загадка, информация отсутствует.
Это уже признано рекордом
Рождественская композиция с таким сверхдлинным автопоездом Sanders|Fritom побила предыдущий рекорд, установленный Mega Trucks. Правда, насколько превзойден тот показатель не сообщается.
Длина автопоезда поражает, в кругу экспертов это уже признано европейским рекордом. Фото: Сандер ван ден Брук
Однако не следует забывать, что создание такой рекордной кавалькады прицепных систем и магистрального тягача является лишь праздничным атрибутом, ничего общего с эксплуатацией рекорд не имеет.
О мегаавтопоездах пока мечтается
Дискуссии о введении в стране 34-метрового Super Eco Combi все еще продолжаются. Вероятно, испытания автопоездов такой длины начнутся в 2026 году.
В Sanders|Fritom уже заявили, что готовы к работе с автопоездами такой габаритной конфигурации.
* * *
Видео о рекордной длине праздничного автопоезда можно посмотреть ниже, дважды подряд нажав в зоне двух нижних строк с белыми буквами на черном фоне.