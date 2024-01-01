Руководитель Ryanair бесплатно ездит на собственном "Мерсе" по полосам для общественного транспорта

Майкл О'Лири живет в Дублине и руководит ирландской авиакомпанией Ryanair. Его позиционируют как прогрессивного менеджера с нестандартными и экономически эффективными стратегиями. Успеху Майкла в работе и быту завидуют руководители ведущих авиакомпаний Европы.

Его нешаблонный ход законно пользоваться полосой для общественного транспорта по частным делам, в поездках на работу или на деловые встречи удивил не только полицию, но и законодателей. Об этом феномене пишет Tarmac Life.

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Он не афишировал свое ноу-хау и годами пользовался полученным правом ездить на собственном автомобиле по полосе А, то есть общественного транспорта.

Решение лежало на поверхности, хотя и было нетрадиционным. Майкл О'Лири зарегистрировал компанию такси O'Leary cabs с одним лицензированным автомобилем.

Такси разрешено ездить по автобусным полосам. Его Mercedes-Benz S-Class 2007 года выпуска с лицензией Mullingar Hackney Carrier MG99 с номером такси и определенной атрибутикой возит Майкла повсюду.

Первая лицензия обошлась ему в 4000 фунтов стерлингов плюс счетчик (таксометр), цена на который не указывается. Ежегодно владелец таксомотора покупает в Совете округа Вестмит новую лицензию за почти 4980 фунтов стерлингов (6000 евро). Это – настоящее такси, за рулем сидит не гендиректор авиакомпании, а наемный водитель, официально оформленный на работу. Он даже включает счетчик и с тех показателей уплачиваются налоги.

Такси с лицензией Mullingar Hackney Carrier MG99 в основном курсирует между аэропортом Дублина и домом Майкла. Фото: сайт officechai.com

Министр транспорта Ирландии, узнав о таком ноу-хау, ничего поделать не мог – все законно. Нестандартное решение позволяет Майклу О'Лири легально ездить автобусными полосами Дублина, избегая большого движения и обеспечивая более быструю поездку.

Когда СМИ спросили его о злоупотреблении лицензированием, О'Лири сразу же ответил: "Последний раз, когда я проверял, это была демократическая республика. Пока я плачу налоги, я волен делать со своими деньгами то, что мне нравится".

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Использовав в транспортной компании только одно такси, О'Лири нашел законную лазейку для экономии времени и повышения эффективности. Этот шаг подчеркивает его изобретательный подход к решению проблем, как это он делает в Ryanair, ставший самым успешным лоукостером в мире: Дублинская компания значительно сблизила мир с помощью дешевых билетов на самолеты.

Кстати, Майкл О'Лири еще летом 2023 года пообещал, что Ryanair взяла на себя повышенные обязательства прийти с низкими тарифами в/из Украины в течение 8 недель после открытия воздушного пространства. Таким образом, самолеты этой авиакомпании будут выполнять 600 рейсов еженедельно из главных аэропортов Киева, а также из Львова и Одессы, соединив эти города с более чем 20 столицами Евросоюза.