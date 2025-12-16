Румыния дебютировала с прототипом бронетранспортера VLAH, но до серийного производства еще далеко

Ничего подобного после падения правления Николае Чаушеску с декабря 1989 года в индустрии оборонного ведомства не было. Это, как пишет Defense Romania, знаковый дебют.

И хотя с той датой мало кто это событие совмещал, официальная презентация бронетранспортера на заводе Automecanica Moreni и запуск двигателя первого бронированного автомобиля 4х4, разработанного Румынией после революции, практически совпала с датой смерти упомянутого правителя – с тех пор прошло 36 лет.

В рамках государственно-частного партнерства

Программа VLAH считается уникальным проектом для румынской оборонной промышленности. Он реализуется в рамках государственно-частного партнерства BlueSpace Technology в сотрудничестве с Automecanica Moreni.

Правда, проект VLAH все еще находится на стадии прототипа, но представители компании BlueSpace обещают относительно короткий период внедрения.

До серийного образца еще далеко, но несколько машин уже готовы к тестам в румынских войсках. Фото: сайт Observator News

Какой табун жеребцов зануздали

Разработчики VLAH упор сделали на мобильности машины. С дорожным просветом 410 мм и способностью преодолевать препятствия полуметровой высотой, автомобиль обещает хорошую маневренность на поле боя. Конечно, этому будет способствовать полный привод и добротный силовой потенциал.

Бронированный автомобиль получил немецкий двигатель MTU мощностью 221 лошадиную силу, соединенный с автоматической коробкой передач ZF. Это позволяет набирать максимальную скорость 110 км/ч и иметь запас хода 600 километров.

По стандартам НАТО

Кабина предлагает баллистическую защиту 2-го уровня, то есть от пуль и осколков, и защиту от мин 2a/2b. V-образная конструкция с двойным полом специально разработана для рассеивания ударной волны взрыва 6-килограммового тротила под автомобилем, увеличивая шансы на выживание пяти пассажиров.

Бронированная боевая машина получила систему командования и управления (C2) стандарта НАТО SitaWare. SitaWare Frontline оснащает VLAH полной ситуационной осведомленностью и возможностями командования и управления для бортового командира, обеспечивая подробную оперативную картину.

Первая румынская бронированная боевая машина получила инновационную систему командования и управления SitaWare Frontline. Фото: Systematic

Программное обеспечение охватывает передовые системы картографирования, поддерживающие различные типы карт как в 2D, так и в 3D, интегрированное отслеживание сил и инструменты планирования, которые позволяют командирам сосредоточиться на выполнении миссии, а не на управлении системой.



Прототип – это еще не серия

В ближайшие месяцы прототип смогут испытать военные. После этого ожидается самый тяжелый этап внедрения – финансирование и размещение заказа.

"Мы не начинаем с нуля, у нас есть платформа на уровне TRL 7-8. Время испытаний, гомологации и внедрения сократится до 18-20 месяцев. Соответственно, цель производства составляет примерно 200 автомобилей в год", – прогнозирует генеральный директор BlueSpace Technology Константин Пинтилие.

Переход к массовому производству связан с высокими затратами. Некоторые из присутствующих на мероприятии экспертов предупреждают, что такой шаг требует инвестиций примерно в 5-10 раз больших, чем суммы, изначально вложенные в разработку прототипов.

Министерство обороны должно быть заинтересовано

Генерал-лейтенант Вирджил Белечану отмечает, что без четкого участия Министерства обороны в программе закупок проект рискует остаться на стадии перспективного прототипа.

"Мы ждем заинтересованности Министерства обороны, поскольку только через Министерство обороны мы можем разработать эту функциональную платформу для Румынской армии. Мы надеемся, что однажды, но не слишком поздно, Министерство обороны выскажет точку зрения", – отметил Вирджил Белечану.

Семитонная машина может достигать 10 тонн, но это зависит от бронирования и конфигурации оборудования. Фото: euronews.ro

Один постулат привлекательности уже есть: запуск VLAH происходит в то время, когда Европа пересматривает свою архитектуру безопасности, а потребность в военной технике местного производства, что легко обслуживается и адаптируется, теперь больше, чем когда-либо.

Номенклатура должна быть широкой

Разработчики не загадывают наперед относительно будущих контрактов. Они в них верят. Именно поэтому уже на нынешнем этапе рассматривают гибридные варианты, которые добавляли бы электродвигатель для бесшумной работы.

Кроме этого предполагаются на базе этой машины изготавливать различные специализированные версии. Это могут быть как мобильные командные пункты, машины медицинской эвакуации, так и открытые платформы для борьбы с дронами.

Во многом подсказки относительно операционного исполнения машин, их комплектации дали уроки Украины, чей опыт активно использован в разработке.