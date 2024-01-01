Румыния тайно передала Украине ЗРК CA-95 и только на днях об этом стало известно

Многие украинские издания сообщили о появлении такой системы ПВО в Украине, поскольку это действительно достойный внимания информационный повод. Однако на детали тайной поставки обратили внимание только эксперты бельгийского специализированного ресурса Army Recognition.

Первое фото опубликовали на Telegram-странице TyskNIP. Там представлено несколько иллюстраций румынского ЗРК CA-95, созданного на базе советского 9K31 Strela-1 и установленного на бронетранспортер TABC-79.

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О том, что фото сделано в Украине, сомнения нет. Принадлежность к румынскому происхождению указывает оригинальный румынский камуфляж, сохраненный на машине. Правда, рондель румынских вооруженных сил там закрашен и это также дает подсказку о тайной передаче техники, о которой нигде не сообщалось. Очевидно, сроки передачи были слишком сжаты, времени хватило только на ретуширование символики.

Для ходовой базы CA-95 румыны используют TABC-79, также известный как бронетранспортер-амфибия ABC-79M 4x4 образца 1970-х годов. Он имеет длину 5,64 метра, ширину 2,80 метра, высоту 2,34 метра и боевую массу примерно 9,27 тонны. Экипаж из трех человек (водителя, командира и наводчика). В десантном отсеке может перевозить до четырех полностью экипированных солдат.

Фото: TyskNIP

В моторной нише стоит дизельный двигатель Saviem 798-05 N2 с турбонаддувом мощностью 154 лошадиные силы. Такой потенциал обеспечивает максимальную скорость 80 км/ч и запас хода 700 километров. По воде движется с помощью водомета. Машина имеет также фронтальную лебедку с 50-метровым тросом и грузоподъемностью 5,5 тонны.

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Отмечается, что румынская CA-95 может перехватывать угрозы на низкой высоте. Это могут быть самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты, идущие на высоте от 50 до 3500 метров. Горизонтальная дальность поражения от 800 до 4200 метров.

Официального подтверждения относительно этих установок от министерств обороны Румынии или Украины не было опубликовано. Однако украинские подразделения противовоздушной обороны указали, что система CA-95 развернута, в рабочем состоянии и эффективна, включая заявления об успешном уничтожении российских вертолетов. Точные обстоятельства и количество остаются неподтвержденными, другие данные отсутствуют.

Фото: TyskNIP

Эксперты украинского издания Militarnyi со ссылкой на Military Balance отмечают, что по состоянию на 2025 год на службе в армии Румынии находится 48 ЗРК CA-95M. При этом сам комплекс "в настоящее время является физически и морально устаревшим и не способен эффективно бороться с самолетами и вертолетами. Однако он все еще пригоден для использования против крылатых ракет и дронов".

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Несмотря на свой технологический возраст и физическую устарелость относительно новых систем, CA-95 остается жизнеспособным против современных угроз. Его четыре ракеты класса "земля-воздух" имеют инфракрасное наведение. Скорость преследования в след воздушной цели достигает 310 м/, а навстречу приближающейся цели она меньше – 220 м/с.

Ранее Румыния оказывала военную помощь Украине путем прямых государственных пожертвований. Среди переданного было 20 бронетранспортеров ТАБ-71М, 152-мм артиллерийские системы М1981 и реактивные системы залпового огня АПР-40, а также батарея ПВО Patriot.

ЗРК CA-95 на шасси TABC-79 4х4 во время парада румынских войск на День армии. Фото: MApN, armed.mapn.ro