Рынок авто в ЕС впал в стагнацию

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По данным ACEA, продажи автомобилей в ЕС стагнируют, октябрьский спрос на новые авто увеличился лишь на 0,1%, сообщает Укравтопром.
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В течение месяца на рынках ЕС было зарегистрировано 866,4 тыс. новых легковушек. На этот раз из основных рынков Союза наибольший рост продемонстрировала Испания (7%), тогда как Германия восстановилась с ростом на 6% после трех месяцев спада. В то же время было зафиксировано уменьшение потребительской активности во Франции (-11%) и Италии (-9,1%).
Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:
- Гибриды (HEV и PHEV) – 355124 (+11,9%);
- Бензиновые авто – 266498 ед. (-6,8%);
- Электромобили (BEV) – 124907 ед. (+2,4%);
- Дизельные – 94587 (-7,6%);
- Другие – 25281 (-13%).
По итогам 10 месяцев 2024 г. рынок новых легковых авто в ЕС увеличился на 0,7% - до 8 856 195 ед.