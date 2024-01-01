Рынок авто в ЕС впал в стагнацию

По данным ACEA, продажи автомобилей в ЕС стагнируют, октябрьский спрос на новые авто увеличился лишь на 0,1%, сообщает Укравтопром.

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В течение месяца на рынках ЕС было зарегистрировано 866,4 тыс. новых легковушек. На этот раз из основных рынков Союза наибольший рост продемонстрировала Испания (7%), тогда как Германия восстановилась с ростом на 6% после трех месяцев спада. В то же время было зафиксировано уменьшение потребительской активности во Франции (-11%) и Италии (-9,1%).

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

Гибриды (HEV и PHEV) – 355124 (+11,9%);

Бензиновые авто – 266498 ед. (-6,8%);

Электромобили (BEV) – 124907 ед. (+2,4%);

Дизельные – 94587 (-7,6%);

Другие – 25281 (-13%).

По итогам 10 месяцев 2024 г. рынок новых легковых авто в ЕС увеличился на 0,7% - до 8 856 195 ед.