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Рынок авто в ЕС впал в стагнацию

Стабильность на рынке новых автомобилей в Европейском Союзе говорит об определенных не очень оптимистичных процессах в экономике стран-участниц.
Авторынок ЕС провалился в стагнацию - Auto24
Евгений Гудущан
logo21 ноября, 13:35
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По данным ACEA, продажи автомобилей в ЕС стагнируют, октябрьский спрос на новые авто увеличился лишь на 0,1%, сообщает Укравтопром.

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В течение месяца на рынках ЕС было зарегистрировано 866,4 тыс. новых легковушек. На этот раз из основных рынков Союза наибольший рост продемонстрировала Испания (7%), тогда как Германия восстановилась с ростом на 6% после трех месяцев спада. В то же время было зафиксировано уменьшение потребительской активности во Франции (-11%) и Италии (-9,1%).

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

  • Гибриды (HEV и PHEV) – 355124 (+11,9%);
  • Бензиновые авто – 266498 ед. (-6,8%);
  • Электромобили (BEV) – 124907 ед. (+2,4%);
  • Дизельные – 94587 (-7,6%);
  • Другие – 25281 (-13%).

По итогам 10 месяцев 2024 г. рынок новых легковых авто в ЕС увеличился на 0,7% - до 8 856 195 ед.

#Aвтобизнес #Новости