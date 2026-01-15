Рынок автобусов в 2025 году показал рост

По итогам 2025 года в Украине было впервые зарегистрировано 2707 автобусов, включая микроавтобусы. Об этом сообщает Укравтопром. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 21 процент, что свидетельствует о постепенном восстановлении сегмента пассажирского транспорта на фоне сложной экономической ситуации и ситуации безопасности.

Структура рынка в 2025 году оказалась почти сбалансированной между новой и подержанной техникой. Новые автобусы составляли 1343 единицы, что на 4 процента больше, чем годом ранее. В то же время импорт подержанных автобусов вырос значительно активнее - до 1364 единиц, или плюс 44 процента в годовом измерении. Такая динамика объясняется ограниченными финансовыми возможностями перевозчиков и общин, которые все чаще выбирают более доступные по цене транспортные средства из-за рубежа.

Среди новых автобусов, которые чаще всего впервые регистрировались в Украине в 2025 году, лидерство сохранил бренд ATAMAN с результатом 387 единиц. Второе место занял ZAZ - 233 автобуса, третью позицию занял FORD с показателем 188 единиц. Далее расположились ETALON - 165 автобусов и BOGDAN - 76 единиц. Доминирование украинских производителей в этом сегменте свидетельствует о сохранении спроса на отечественную технику, в частности со стороны коммунальных перевозчиков.

В сегменте подержанных автобусов, ввезенных из-за рубежа, безоговорочным лидером стал Mercedes-Benz - 496 единиц. Значительно меньшие, но стабильные показатели зафиксировали VDL - 168 автобусов, Van Hool - 113, Volkswagen - 113 и Renault - 56 единиц. Преимущество европейских брендов обусловлено их репутацией надежности и длительного ресурса эксплуатации.

В общем результаты 2025 демонстрируют, что рынок автобусов в Украине постепенно адаптируется к новым условиям. Рост импорта подержанной техники сочетается с умеренным, но стабильным спросом на новые автобусы, что позволяет обновлять парк пассажирского транспорта даже при ограниченных инвестиционных возможностей.