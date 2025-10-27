Рынок газобалонного оборудования в Украине: стабильный спрос и новые лидеры среди авто на газу

Ключевым фактором, поддерживающим спрос на установку ГБО, является ценовое преимущество газа над бензином: с начала года, когда цена на пропан-бутан постепенно снижалась (с 37 грн/л до 34 грн/л), бензин, наоборот, дорожал (с 56 грн/л до 58,6 грн/л), уверены в Институте исследований авторынка.

Сдерживают (или приводят к постепенному уменьшению объемов) следующие факторы: уменьшение парка автомобилей, на которые целесообразно устанавливать ГБО (которые имеют "атмосферные" моторы без прямого впрыска и турбонагнетателей), цена обязательной сертификации транспортного средства после переоборудования, а также увеличение доступности электромобилей.

Рейтинги марок и моделей, которые чаще всего переоборудовали в сентябре 2025 года для работы на двух видах топлива, включая сжиженную смесь пропан-бутана, демонстрируют прагматизм и ориентацию на внедорожники и семейные авто. В топе марок - целый "легион" проверенных брендов: Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen, Nissan и Ford.

В основном это машины с "атмосферными" двигателями старых конструкций, которые идеально подходят для газовой установки и имеют высокую популярность на вторичном рынке. Особенно выделяются американские автомобили, например Jeep и Ford, что свидетельствует об активной конверсии импортируемых из США машин, которые часто имеют двигатели немалого объема, где экономия от ГБО является максимальной.

Модельный рейтинг четко отражает основную цель установки ГБО: экономичный "тюнинг" автомобилей, импортируемых из США. Чаще всего переоборудуются крупные кроссоверы и семейные авто, прибывающие из Северной Америки с объемными атмосферными двигателями. Этот сегмент представлен целым списком: Nissan Rogue, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry и Dodge Journey. Для их эксплуатации в Украине ГБО является почти единственным способом сбалансировать высокий расход топлива с приемлемым бюджетом.

Наряду с ними в топе удерживаются и универсальные бестселлеры: Skoda Octavia, Hyundai Tucson и Toyota RAV4, которые подтверждают свою надежность и ликвидность. Они также часто имеют атмосферные версии (часть которых тоже прибывает из США), подходящие для перевода на газ. Присутствие "классических" моделей, таких как Daewoo Lanos, в этом рейтинге становится все менее заметным, но все еще фиксирует тех владельцев, которые решили инвестировать в продление жизни своих старых, но надежных авто. Таким образом, рынок ГБО сейчас двигают преимущественно большие автомобили, завезенные из-за границы, где экономия на топливе дает максимальный эффект.