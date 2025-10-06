Рынок электромобилей в Украине в сентябре 2025 года: статистика, динамика и прогнозы

Сегмент легковых BEV (аккумуляторных электромобилей) в сентябре 2025 года установил новый рекорд - 12 113 регистраций, что на 5,9% больше, чем в августе, и на 89,2% больше по сравнению с сентябрем 2024 года.

Эксперты Института исследований авторынка (ИДА) прогнозируют, что рост рынка электромобилей продлится до конца года, после чего возможно краткосрочное снижение активности на несколько месяцев, а затем - стабилизация и новая волна роста.

Общий парк электротранспорта в Украине

По состоянию на конец сентября 2025 года в Украине зарегистрировано:

193,5 тыс. легковых электромобилей

электромобилей 3,9 тыс. грузовых BEV

BEV 8 электробусов

Какие бренды лидируют?

Tesla - 20% парка (новый лидер)

- 20% парка (новый лидер) Nissan - 18,5%

- 18,5% Volkswagen - 12,5%

Средний возраст электрокара в Украине - всего 5,8 лет, что делает этот сегмент самым молодым среди всех типов транспорта.

Сколько электромобилей уже ввезено в 2025 году?

С начала 2025 года до сентября включительно - 55,4 тыс. электромобилей,

Во всем 2024 году было 52,1 тыс. регистраций - то есть показатель превышен менее чем за 9 месяцев.

Новый прогноз на 2025 год

Ожидается, что до конца года в Украину прибудет еще:

≈20 000 подержанных электромобилей;

электромобилей; ≈7 000 новых электрокаров.

В общем - +27 000 авто, что даст примерно 82 000 первых регистраций в 2025 году.

Почему украинцы массово переходят на электромобили?

Активный рост рынка объясняется несколькими ключевыми факторами:

Подорожание топлива на АЗС;

Общая популяризация электромобилей благодаря улучшению характеристик и доступности цен;

Приближение возврата НДС на растаможку с 1 января 2026, что увеличит стоимость электрокаров почти на треть.

Именно последний пункт стал главным драйвером спроса - украинцы спешат приобрести электромобиль до подорожания.