Рынок электромобилей в Украине в сентябре 2025 года: статистика, динамика и прогнозы

Электромобили в Украине в сентябре 2025 года
Сегмент легковых BEV (аккумуляторных электромобилей) в сентябре 2025 года установил новый рекорд - 12 113 регистраций, что на 5,9% больше, чем в августе, и на 89,2% больше по сравнению с сентябрем 2024 года.
Эксперты Института исследований авторынка (ИДА) прогнозируют, что рост рынка электромобилей продлится до конца года, после чего возможно краткосрочное снижение активности на несколько месяцев, а затем - стабилизация и новая волна роста.
Общий парк электротранспорта в Украине
По состоянию на конец сентября 2025 года в Украине зарегистрировано:
- 193,5 тыс. легковых электромобилей
- 3,9 тыс. грузовых BEV
- 8 электробусов
Какие бренды лидируют?
- Tesla - 20% парка (новый лидер)
- Nissan - 18,5%
- Volkswagen - 12,5%
Средний возраст электрокара в Украине - всего 5,8 лет, что делает этот сегмент самым молодым среди всех типов транспорта.
Сколько электромобилей уже ввезено в 2025 году?
С начала 2025 года до сентября включительно - 55,4 тыс. электромобилей,
Во всем 2024 году было 52,1 тыс. регистраций - то есть показатель превышен менее чем за 9 месяцев.
Новый прогноз на 2025 год
Ожидается, что до конца года в Украину прибудет еще:
- ≈20 000 подержанных электромобилей;
- ≈7 000 новых электрокаров.
В общем - +27 000 авто, что даст примерно 82 000 первых регистраций в 2025 году.
Почему украинцы массово переходят на электромобили?
Активный рост рынка объясняется несколькими ключевыми факторами:
- Подорожание топлива на АЗС;
- Общая популяризация электромобилей благодаря улучшению характеристик и доступности цен;
- Приближение возврата НДС на растаможку с 1 января 2026, что увеличит стоимость электрокаров почти на треть.
Именно последний пункт стал главным драйвером спроса - украинцы спешат приобрести электромобиль до подорожания.