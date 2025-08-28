Рынок новых авто в ЕС в июле увеличился на 7,4% в июле

По данным АСЕА, в июле 2025 г. количество регистраций новых автомобилей в ЕС увеличилось в годовом исчислении на 7,4% - до 914680 ед., сообщает Укравтопром.

Негативная динамика наблюдалась только в секторе автомобилей с традиционными двигателями.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

Гибриды (HEV) – 313221 ед. (+14%);

Бензиновые авто – 248592 ед. (-12%);

Электромобили (BEV) – 142699 ед. (+39%);

Плагин-гибриды – 91190 ед. (+57%);

Дизельные – 91032 ед. (-15%);

Другие – 27946 ед. (+5%).

По итогам первых 7 месяцев 2025 г. рынок новых легковых авто в ЕС уменьшился на 0,7% - до 6491448 ед.