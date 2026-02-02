Укр
Рынок новых автомобилей в январе вырос, но электромобили резко потеряли позиции

Январь 2026 года принес украинскому рынку новых авто лучший результат за три года. Однако за положительной общей статистикой скрывается резкое охлаждение сегмента электромобилей, который еще месяц назад бил рекорды.
Продажи электромобилей в Украине резко упали несмотря на рост рынка

Продажи новых авто в Украине: январь стал лучшим за три года

Сергей Матусяк
2 февраля, 19:10



Украинский рынок новых легковых авто в январе показал несколько интересных тенденций. В По данным Укравтопром, в январе украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это самый высокий показатель для этого месяца за последние три года и на 19,5% больше, чем в январе 2025-го.

На первый взгляд, рынок уверенно восстанавливается. Но если посмотреть глубже - структура продаж существенно изменилась.

Кстати карта авторынка Украины в 2025 году

Декабрьский бум электрокаров остался в прошлом

Еще в декабре 2025 года электромобили формировали 40–50% всех продаж новых авто, заметили в Autoconsulting.

Фактически каждый второй автомобиль, который покупали в конце года, был электрическим. По итогам всего 2025 года доля "электричек" составила 29,6%, что стало историческим максимумом для Украины.

Январь начался инерционно. В первые недели доля электромобилей еще держалась на уровне около 25% - это были регистрации авто, купленных в конце года, но оформленных уже после праздников.

Блэкауты и холод быстро изменили настроения

Ситуация резко ухудшилась после массированного обстрела энергетической инфраструктуры 9 января, когда в Киеве и ряде регионов исчезало электричество. На этом фоне регистрации новых электромобилей быстро просели - их доля упала до 15%.

Покупатели впервые массово столкнулись с реальностью зимней эксплуатации: проблемы с доступом к работающим зарядным станциям, ограничения дома и рост потребления энергии в мороз.

30 грн за кВт-ч стали переломным моментом

Окончательный удар по рынку электромобилей произошел 23 января, когда все операторы публичных зарядных станций подняли тариф до 30 грн за кВт-ч. Для многих это стало шоком: в некоторых сценариях поездка на электромобиле стала дороже, чем на дизельном или бензиновом авто.

Кстати стоимость зарядки электромобилей выросла


В результате в последнюю неделю месяца доля электрокаров в продажах новых авто упала до около 10% и продемонстрировала четкую тенденцию к снижению.

Кто выиграл от охлаждения рынка

На фоне падения интереса к электромобилям лучше чувствуют себя бренды с широкой линейкой автомобилей с ДВС и гибридов. Лидером рынка остается Toyota, тогда как BYD все же среди лидеров - во многом благодаря декабрьским контрактам и отложенным регистрациям.

В ТОП-10 месяца попали*:

  1. TOYOTA - 845 ед. (+25%);
  2. BYD - 548 ед. (+117%);
  3. RENAULT - 439 ед. (+31%);
  4. SKODA - 368 ед. (+23%);
  5. VOLKSWAGEN - 359 ед. (+99%);
  6. HYUNDAI - 289 ед. (+56%);
  7. BMW - 190 ед. (-42%);
  8. MAZDA - 185 ед. (+57%);
  9. SUZUKI - 175 ед. (-1%);
  10. NISSAN - 173 ед. (+9%).

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

  • По данным Укравтопром. В скобках – динамика до января 2025 года.

Рынок без иллюзий

Январь четко показал: ажиотаж вокруг электромобилей был в значительной степени ситуативным. Блэкауты, зима, проблемы с инфраструктурой и резкий рост стоимости зарядки быстро "охладили" спрос. Общий рынок новых авто растет и постепенно возвращается к довоенным показателям, но электромобильный сегмент вошел в фазу мучительной коррекции.

Станет ли это короткой паузой перед новым ростом, или началом более длительного спада - станет понятно уже весной. Но январь 2026 года точно запомнится как момент, когда рынок электромобилей в Украине впервые столкнулся с реальностью без льгот и дешевой электроэнергии.

