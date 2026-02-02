Рынок новых автомобилей в январе вырос, но электромобили резко потеряли позиции

Украинский рынок новых легковых авто в январе показал несколько интересных тенденций. В По данным Укравтопром, в январе украинцы приобрели более 5,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это самый высокий показатель для этого месяца за последние три года и на 19,5% больше, чем в январе 2025-го.

На первый взгляд, рынок уверенно восстанавливается. Но если посмотреть глубже - структура продаж существенно изменилась.

Декабрьский бум электрокаров остался в прошлом

Еще в декабре 2025 года электромобили формировали 40–50% всех продаж новых авто, заметили в Autoconsulting.

Фактически каждый второй автомобиль, который покупали в конце года, был электрическим. По итогам всего 2025 года доля "электричек" составила 29,6%, что стало историческим максимумом для Украины.

Январь начался инерционно. В первые недели доля электромобилей еще держалась на уровне около 25% - это были регистрации авто, купленных в конце года, но оформленных уже после праздников.

Блэкауты и холод быстро изменили настроения

Ситуация резко ухудшилась после массированного обстрела энергетической инфраструктуры 9 января, когда в Киеве и ряде регионов исчезало электричество. На этом фоне регистрации новых электромобилей быстро просели - их доля упала до 15%.

Покупатели впервые массово столкнулись с реальностью зимней эксплуатации: проблемы с доступом к работающим зарядным станциям, ограничения дома и рост потребления энергии в мороз.

30 грн за кВт-ч стали переломным моментом

Окончательный удар по рынку электромобилей произошел 23 января, когда все операторы публичных зарядных станций подняли тариф до 30 грн за кВт-ч. Для многих это стало шоком: в некоторых сценариях поездка на электромобиле стала дороже, чем на дизельном или бензиновом авто.

В результате в последнюю неделю месяца доля электрокаров в продажах новых авто упала до около 10% и продемонстрировала четкую тенденцию к снижению.

Кто выиграл от охлаждения рынка

На фоне падения интереса к электромобилям лучше чувствуют себя бренды с широкой линейкой автомобилей с ДВС и гибридов. Лидером рынка остается Toyota, тогда как BYD все же среди лидеров - во многом благодаря декабрьским контрактам и отложенным регистрациям.

В ТОП-10 месяца попали*:

TOYOTA - 845 ед. (+25%); BYD - 548 ед. (+117%); RENAULT - 439 ед. (+31%); SKODA - 368 ед. (+23%); VOLKSWAGEN - 359 ед. (+99%); HYUNDAI - 289 ед. (+56%); BMW - 190 ед. (-42%); MAZDA - 185 ед. (+57%); SUZUKI - 175 ед. (-1%); NISSAN - 173 ед. (+9%).

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

По данным Укравтопром. В скобках – динамика до января 2025 года.

Рынок без иллюзий

Январь четко показал: ажиотаж вокруг электромобилей был в значительной степени ситуативным. Блэкауты, зима, проблемы с инфраструктурой и резкий рост стоимости зарядки быстро "охладили" спрос. Общий рынок новых авто растет и постепенно возвращается к довоенным показателям, но электромобильный сегмент вошел в фазу мучительной коррекции.

Станет ли это короткой паузой перед новым ростом, или началом более длительного спада - станет понятно уже весной. Но январь 2026 года точно запомнится как момент, когда рынок электромобилей в Украине впервые столкнулся с реальностью без льгот и дешевой электроэнергии.