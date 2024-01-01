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С 1 апреля в Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость в Киеве и Днепре

С 1 апреля увеличена разрешенная скорость движения на некоторых участках дорог Киева и Днепра. В столице это только четыре участка где разрешенная скорость выросла до 80 км/ч, а вот Днепре скорость подняли до 70 км/ч на значительно большем количестве участков.
В Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость - Auto24
Евгений Гудущан
logo1 апреля, 11:20
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Скорость движения в населенных пунктах остается ограниченной 50 км/ч даже на дорогах, которые имеют три и более полос движения в одном направлении и разделены отбойником. Только на летний период в некоторых городах устанавливают более адекватные ограничения на определенных отрезках дорог.

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Киев

С 1 апреля до 1 ноября 2025 года на отдельных участках дорог разрешенная скорость движения увеличена до 80 км/ч. Это решение принято в соответствии с решением Киевского городского совета.

Перечень участков дорог в Киеве:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);
  • улица Набережно-Рыбальская (по направлению от улицы Электриков до Гаванского моста).

Важно: На других участках столицы разрешенная скорость остается 50 км/ч.

Днепр

Согласно решению исполнительного комитета Днепровского городского совета, в период с 01 апреля до 01 ноября 2025 года разрешенная скорость движения на определенных участках увеличена до 70 км/ч.

Перечень участков в Днепре:

  • ул. Набережная Заводская, кроме:
  • 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;
  • от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
  • 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой и ул. Метростроевской;
  • ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
  • шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
  • шоссе Донецкое (от перекрестка с ул. Березинской до границ города);
  • ул. Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до моста Усть-Самарского, кроме участков 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов);
  • мост Центральный;
  • мост Усть-Самарский;
  • мост Кайдакский.

В местах, где изменился скоростной режим, камеры автофиксации настроены на актуально разрешенную скорость.

Ответственность за превышение скорости, в соответствии со ст. 122 КУоАП: Превышение скорости более чем на 20 км/ч - 340 грн; Превышение более чем на 50 км/ч - 1700 грн.

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