С 1 апреля в Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость в Киеве и Днепре

Скорость движения в населенных пунктах остается ограниченной 50 км/ч даже на дорогах, которые имеют три и более полос движения в одном направлении и разделены отбойником. Только на летний период в некоторых городах устанавливают более адекватные ограничения на определенных отрезках дорог.

Читайте также: Украинцы стали значительно реже платить штрафы за нарушение ПДД

Киев

С 1 апреля до 1 ноября 2025 года на отдельных участках дорог разрешенная скорость движения увеличена до 80 км/ч. Это решение принято в соответствии с решением Киевского городского совета.

Перечень участков дорог в Киеве:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

проспект Р. Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандеры (от улицы Иорданской до Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (по направлению от улицы Электриков до Гаванского моста).

Важно: На других участках столицы разрешенная скорость остается 50 км/ч.

Днепр

Согласно решению исполнительного комитета Днепровского городского совета, в период с 01 апреля до 01 ноября 2025 года разрешенная скорость движения на определенных участках увеличена до 70 км/ч.

Перечень участков в Днепре:

ул. Набережная Заводская, кроме:

200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;

от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;

50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой и ул. Метростроевской;

ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

шоссе Донецкое (от перекрестка с ул. Березинской до границ города);

ул. Солнечная Набережная (от перекрестка с ул. Любарского до моста Усть-Самарского, кроме участков 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов);

мост Центральный;

мост Усть-Самарский;

мост Кайдакский.

В местах, где изменился скоростной режим, камеры автофиксации настроены на актуально разрешенную скорость.

Ответственность за превышение скорости, в соответствии со ст. 122 КУоАП: Превышение скорости более чем на 20 км/ч - 340 грн; Превышение более чем на 50 км/ч - 1700 грн.