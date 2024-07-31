С 1 августа "права" и "техпаспорта" будут печатать на новых бланках с QR-кодом

Обновленные пластиковые “права”, как и те что выдаются сейчас, будут временными и будут иметь срок годности 2 года (в случае если они получены впервые) и 30 лет если водитель уже имел водительское удостоверение. Для свидетельства о регистрации транспортного средства пока срока годности не предусмотрено.

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“На защитном покрытии бланков к голографическому изображению эмблемы МВД добавляется специальная маркировка. Она состоит из трех букв и шести цифр. Такая усиленная защита существенно снизит риски подделки документов”, – уверяет начальник главного сервисного центра МВД Николай Рудик.

Есть еще один элемент защиты на бланках свидетельства о регистрации автомобиля, которые уже выдаются. Это QR-код, размещенный в правом нижнем углу: он содержит ссылку на онлайн-сервис где можно проверить документы. После сканирования QR-кода на экране появится вся информация, внесена в электронный реестр – серия, номер документа и данные о транспортном средстве.

Выданные ранее документы остаются действительными и граждане могут продолжать ими пользоваться. Однако, по желанию, могут обратиться в любой удобный сервисный центр МВД и обменять на новый образец водительского удостоверения и свидетельство о регистрации.