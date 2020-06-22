Штрафы за вождение в нетрезвом виде будут увеличены до 51 тысячи грн, а лишение права управления станет возможным на срок до трех лет.

1 июля 2020 года вступает в силу Закон от 22.11.2018 № 2617-VIII, которым вводится институт уголовных проступков. В частности, уголовным проступком станет управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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Уголовный кодекс будет дополнен ст. 286-1, согласно которому наказываются штрафом от 17 тысяч до 34 тысяч грн с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет следующие нарушения:

- управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов,

- отказ лица, которое управляет транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

- употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенные медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования.

Те же действия, совершенные повторно, наказываются штрафом в размере до 51 тысяч грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

Отметим, уголовным проступком является предусмотренное УК деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч НМДГ или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

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