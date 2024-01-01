С 1 мая в бензин на украинских АЗС обязательно будут добавлять спирт: какие риски для автомобиля

Закон, который обязывает операторов топливного рынка добавлять в бензин не менее 5% спирта был принят украинским парламентом в середине 2024 года. Но для большинства автомобилей в украинском автопарке разбавленный спиртом бензин может принести проблемы.

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Наибольший риск бензин с содержанием спирта несет для старых автомобилей с большим пробегом. Таких машин в нашем государстве подавляющее большинство.

Более сильные растворяющие свойства

Спирт имеет лучшие растворяющие свойства чем бензин. Использование бензина со спиртом в старых автомобилях приводит к тому, что грязь из бака и других частей топливной системы растворяется и засоряет сетку топливного насоса, сам топливный насос, фильтр и форсунки.

Гигроскопичность спирта

Одним из свойств спирта является способность легко впитывать влагу из воздуха. Со временем это приводит к накоплению воды в баке автомобиля. Чаще всего такое явление наблюдается, если автомобиль заправленный спиртовым бензином долго стоит без движения. Вода в топливной системе приводит к коррозии и быстрому выходу из строя деталей системы.

Склонность к расслоению

Спирт и бензин имеют разную плотность. Со временем, когда автомобиль долгое время стоит без движения, смесь спирта и бензина расслаивается прямо в баке автомобиля. На таком топливе двигателю бывает сложно запуститься, значительно уменьшается мощность и ухудшается работа двигателя.

Уменьшение вредных выбросов

Добавление спирта в бензин приводит к уменьшению вредных выбросов. Именно этот фактор стал решающим в принятии соответствующей нормы закона. Впрочем, четких данных об объемах уменьшения вредных выбросов в документе не приводится.

Увеличение стоимости горючего

Изготовление спирта стоит дороже, чем бензина. Итак, законодательное требование о его добавлении в топливо приведет к росту стоимости топлива. Но доля в 5% относительно невысокая, следовательно, кардинальных изменений в цене ожидать не стоит.

Уменьшение мощности

Тепловая эффективность спирта значительно хуже, чем у бензина. Конечно при добавлении спирта мощность двигателя уменьшается. Однако падение мощности вряд ли будет значительным, поскольку законодательство требует добавления только 5% спирта.