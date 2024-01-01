С 1 ноября во всех городах вводится ограничение скорости 50 км/ч

Правила дорожного движения не меняются - они переходят на "зимний период". Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Поэтому на тех участках дорог в некоторых городах страны, где было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч.

Алексей Билошицкий рассказал, что пункт Правил дорожного движения 12.8 существует уже давно, и возможность установления другого скоростного режима на летний период им предусмотрена:

"В некоторых городах нашей страны, в частности Киеве и Днепре, на тех участках дорожного движения, где это позволяют и дорожные обстоятельства, и безопасность дорожного движения, устанавливались знаки высшего ограничения скорости. То есть 80 км/ч на летний период. Этот период сейчас заканчивается, и уже с 1 ноября указанные знаки будут изменены на стандартные, то есть ограничение скорости - 50 км/ч. Таким образом, Правила фактически не меняются, а наступает зимний период, который не предусматривает другие ограничения скорости движения".

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Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч от разрешенной составляет 340 гривен. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч от разрешенной составляет 1700 гривен.