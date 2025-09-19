Укр
С 1 января 2026 года билеты в Украине будут иметь одну форму

Утверждена единая форма билетов для всех видов транспорта, начиная от автобусов, троллейбусов, трамваев и заканчивая метро.
Украина вводит новую форму билетов для всех видов общественного транспорта - Auto24

ФОТО: Freepik|

Пассажирам унифицируют билеты на все виды общественного транспорта

Валентин Ожго
19 сентября, 08:40
Новый билетный стандарт вступит в силу с 1 января 2026 года. О новой форме билетов сообщило Министерство развития громад и территорий Украины, которое является главным инициатором этого нововведения.

В сообщении Минразвития указано, что новые билеты будут иметь единые обязательные реквизиты. Прежде всего это информация о стоимости, дате и времени отправления или срок действия.

На какой транспорт распространяется новый стандарт:

  • городские и пригородные автобусные маршруты;
  • междугородние и международные автобусные рейсы;
  • трамваи и троллейбусы;
  • метрополитен.

Также к обязательному обозначению добавлены данные перевозчика и страховщика, уникальный идентификатор, а также QR-код (при необходимости).

Правда, есть уточнения. Указано, что для различных видов транспорта предусмотрены дополнительные особенности. Это также станет неотъемлемым атрибутом.

Такие реквизиты предусмотрены для билетов каждого вида транспорта. Фото: Минразвития Украины

Что за особенности:

  • на международных маршрутах билеты должны быть персонализированными (с указанием ФИО по паспорту);
  • для пригородных автобусов при перевозке багажа обязательной будет багажная квитанция;
  • для метро и городского электротранспорта впервые утверждены требования к электронным билетам.

Основанием для обновления формы билетов стал очередной шаг к внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте Smart Ticket в Украине – современной, прозрачной и удобной технологии оплаты проезда.

