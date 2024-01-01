С 1 января запретят ввоз в Украину новых авто, которые не соответствуют "Евро-6"

Законопроект №12267 был принят 335 голосами народных избранников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

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Текст принятого депутатами документа предусматривает график введения жестких экологических стандартов которые применяют в странах ЕС.



Так с 1 января 2025 года новые легковые авто должны соответствовать нормам не ниже “Евро-6”. Подержанные легковушки нормам не ниже “Евро-2”. В то же время для новых и подержанных грузовиков, автобусов и спецтехники предусмотрены нормы не ниже “Евро-5”.

Также принятый парламентариями документ предусматривает, что с 1 января 2027 года все новые автомобили, включая грузовики, автобусы и спецтехнику должны соответствовать стандарту “Евро-6”.