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С 1 января запретят ввоз в Украину новых авто, которые не соответствуют "Евро-6"

С 1 января 2025 года все новые легковые авто, которые ввозятся на территорию Украины для растаможки, должны соответствовать жестким нормам "Евро-6".
С 1 января в Украине вводят "Евро-6" для новых авто - Auto24

335 нардепов поддержали законопроект относительно норм "Евро" для авто

Евгений Гудущан
logo18 декабря, 08:58
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Законопроект №12267 был принят 335 голосами народных избранников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

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Текст принятого депутатами документа предусматривает график введения жестких экологических стандартов которые применяют в странах ЕС.

Так с 1 января 2025 года новые легковые авто должны соответствовать нормам не ниже “Евро-6”. Подержанные легковушки нормам не ниже “Евро-2”. В то же время для новых и подержанных грузовиков, автобусов и спецтехники предусмотрены нормы не ниже “Евро-5”.

Также принятый парламентариями документ предусматривает, что с 1 января 2027 года все новые автомобили, включая грузовики, автобусы и спецтехнику должны соответствовать стандарту “Евро-6”.

#Новости #Законодательство #Регистриция автомобиля