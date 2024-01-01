С акцентом на электричество и водород: что демонстрирует Daimler Truck на выставке IAA 2024

На подиуме довольно уверенно держались полностью аккумуляторный тяжелый Mercedes-Benz eActros 600, значительно меньший стопроцентный электрический автомобиль для сбора отходов Fuso Next Generation eCanter, грузовик с водородными топливными элементами Mercedes-Benz GenH2 Truck и премьерный для выставочного показа Mercedes-Benz Actros L с улучшенной аэродинамикой.

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Это еще не полная линейка техники для показа на IAA 2024. Фото: Daimler Truck

В автобусном сегменте демонстрировался новый электрический городской автобус Mercedes-Benz eCitaro K с более короткой колесной базой как мировая премьера и новый туристический автобус Mercedes-Benz Tourismo Safety Coach, ставший публичным дебютантом. Однако тема общественного транспорта заслуживает отдельного рассказа.

eActros 600

Конечно, звездой экспозиции и выставки в целом стал электрический магистральный тягач Mercedes-Benz eActros 600. Он был флагманом продуктовой линейки всего представленного аккумуляторного сегмента машин благодаря своим инновациям, характеристикам и системам безопасности и помощи водителю.

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Эти и другие критерии в тематике декарбонизации междугородних перевозок способствовали тому, что eActros 600 жюри международного конкурса признало лучшим грузовиком 2025 модельного года, о чем редакция Авто24 сообщала.

На подиуме выставки eActros 600, получивший престижный титул лучшего грузовика года. Фото: Daimler Truck

К описанному об этой машине ранее стоит только добавить, что с начала продаж в конце прошлого года компания Daimler Truck уже зафиксировала 2000 заказов на eActros 600. Кроме этого производитель получил от клиентов письма о намерениях, количество которых имеет четырехзначную цифру.

Fuso eCanter

Полностью электрический Fuso eCanter следующего поколения в дальнейшем будет иметь различные варианты кузова. Продемонстрированный на IAA в Ганновере мусоровоз с допустимой полной массой автомобиля 8,55 тонн имеет кузов от KAOUSSIS с автоматизированным устройством для подъема и встряхивания контейнеров.

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В комплектацию 4-кубового бункера также вошли интегрированная система промывки контейнеров. Вращающийся барабан пресса уплотняет отходы до трех четвертей их первоначального объема. Благодаря колесной базе всего 3400 мм и короткому свесу кузова легкий грузовик с нейтральным выбросом CO 2 манёвренный, идеально подходит для использования в городских условиях.

Fuso показал на стенде еще один eCanter такой же весовой группы, но уже с колесной базой 4450 мм, коробчатым кузовом и новейшими функциями безопасности и комфорта. Здесь заявлены Active Brake Assist 6, Blind Spot Information System (BSIS), Intelligent Speed Assistant и Attention Assist.

Fuso eCanter помогает делать города чище. Фото: Daimler Truck

Член правления Daimler Truck и ответственный за Daimler Truck Asia Карл Деппен имеет большую уверенность относительно перспектив этих электротяговых грузовиков:

"Fuso eCanter стал проверенным универсальным средством для местных транспортных средств с нейтральным выбросом CO2. На 38 рынках по всему миру, он доказывает свою способность в повседневном обслуживании клиентов. Имея более 100 вариантов, eCanter охватывает 85% случаев использования обычных транспортных средств и поэтому хорошо подходит для различных хозяйственных работ случаев использования наших клиентов".

GenH2 Truck

Daimler Truck наряду с грузовиками на аккумуляторных батареях выставил технику с водородными технологиями привода, что также является удачным решением декарбонизации.

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Грузовик Mercedes-Benz GenH2 Truck убедительно демонстрирует практичность использования жидкого водорода в автомобильных грузовых перевозках на дальние расстояния: на тестовом пробеге Mercedes-Benz GenH2 Truck преодолел 1047 километров по Германии с одной заправкой жидким водородом.

Сейчас первые испытания пяти грузовиков Mercedes-Benz GenH2 Trucks проводят Air Products, Amazon, Holcim, INEOS и Wiedmann & Winz. Это поможет разработчикам получить ценную информацию о реальной работе грузовиков, работающих на жидком водороде, и узнать о конкретных требованиях клиентов, которые могут быть учтены при разработке серий.

Actros L

Этот автомобиль дебютировал на выставке IAA Transportation. Actros L характеризуется футуристическим дизайном, оптимизированной аэродинамикой, многими функциями комфорта, экономными двигателями, высоким уровнем динамики управления и современными системами помощи. Удлиненная передняя часть и другие аэродинамические меры способствуют экономии топлива до 3 процентов.

Новый Actros L с ProCabin стал одним из самых интересных моментов от Daimler Truck на IAA. Фото: Daimler Truck

Оптимизированная трансмиссия теперь состоит из коробки передач G291-12 и заднего моста RAR 2.278d. Она обеспечивает заметно улучшенные впечатления от вождения, особенно при ускорении на склонах, и более низкую скорость маневрирования и более тихую и приятную езду благодаря сниженной скорости оборотов на 80 км/ч. Это помогает еще больше уменьшить потребление топлива.