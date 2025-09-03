С какого возраста можно стать владельцем транспортного средства в Украине

По украинским законам граждане могут стать владельцами транспортных средств с 14-летнего возраста. Такая норма урегулирована постановлением КМУ № 1388 от 7 сентября 1998 года. Однако имеет определенные ограничения, о которых рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Регистрация транспортного средства на человека не достигшего 18 лет осуществляется при наличии нотариально заверенного согласия родителей, усыновителей или опекунов. В таком случае в реестре указываются их данные (фамилия имя, отчество), а также делается отметка о запрете перерегистрации с целью отчуждения или снятия с учета без разрешения родителей и органа опеки и попечительства. Такая же информация указывается и в графе “Особые отметки” в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

Полное право самостоятельного распоряжения транспортом наступает по достижении 18-летнего возраста. То есть все ограничения по перерегистрации или снятия с учета будут действовать до совершеннолетия.

Отдельно предусмотрены случаи наследования. Если транспортное средство переходит несовершеннолетнему в наследство по закону, его можно зарегистрировать на нового (несовершеннолетнего) владельца независимо от возраста.

Важно помнить: право собственности на автомобиль или мотоцикл не равно праву управления им. Управлять транспортным средством по украинским законам можно только после получения водительского удостоверения в определенном возрасте. При этом по украинским законам штрафы с камер поступают владельцу транспортного средства даже если у него нет водительского удостоверения.

Поэтому формально стать владельцем автомобиля или другим транспортом в Украине возможно уже с 14 лет, однако только после совершеннолетия владелец получает право самостоятельно распоряжаться транспортным средством без дополнительных согласований.