С какого возраста в Украине можно управлять автомобилями разных категорий

Для получения водительского удостоверения необходимо не только пройти обучение, сдать экзамены, но и достичь определенного возраста, который установлен локальным законодательством. У главном сервисном центре МВД рассказали об ограничениях для Украины.

Большинство начинает свой путь водителя с категории В, которая позволяет управлять легковым авто с 18 лет. Но существует много других категорий, и не все точно знают, что они означают и с какого возраста можно ими управлять.

Согласно украинским законам, минимальный возраст для управления транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим:

16 лет – категории А1, А;

18 лет – категории В1, В, С1, С;

19 лет – категории BE, C1E, СЕ;

21 год – категории D1, D, D1E, DE, Т.

То есть именно с этого возраста кандидаты в водители могут начинать сдавать экзамены в сервисном центре МВД.

Что означают соответствующие категории:

А1, А – мопеды, мотоциклы;

В1 – трех- или четырехколесный транспорт (квадроциклы, трициклы, мотоциклы с прицепом);

В – легковой автомобиль, С1 – грузовые автомобили массой от 3500 до 7500 кг;

С – грузовые автомобили массой от 7500 кг, предназначенные для перевозки грузов;

BE, C1E, СЕ – сопоставимые транспортные средства, тягачом в которых выступает транспорт категорий B, C1, C, D1 или D.;

D1 – автобусы вместимостью до 16 человек, предназначенные для перевозки пассажиров;

D – автобусы вместимостью более 16 человек, предназначенные для перевозки пассажиров;

D1E, DE – сопоставимые транспортные средства, тягачом в которых выступает транспорт категорий D1 или D;

Т – трамвай, троллейбус.

Для получения водительского удостоверения необходимо сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. К нему можно готовиться самостоятельно, или в автошколе.

Далее пройти практическое обучение в аккредитованном учебном заведении и сдать внутренний экзамен по вождению. Продолжительность практического обучения осуществляется в соответствии с типовой учебной программой и зависит от выбранной категории.

Практическое обучение в автошколе:

А, А1 – 43 ч, В1 – 40 ч В1 40 ч;

В – 40 ч, (38 ч – коробка передач “автомат”);

С, С1 (подготовка) – 56 год (51 год – коробка “автомат”);

С, С1 (переподготовка) – 27 ч (24 ч – коробка “автомат”);

D, D1 (переподготовка) – 27 год;

ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ, D1Е (переподготовка) – 13 ч.

При наличии высших категорий для открытия низших категорий:

А, А1, В1 (переподготовка) – 17 ч;

В, С1, С, D1, D (переподготовка) – 17 ч.

После успешного завершения обучения в автошколе необходимо сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Для сдачи экзаменов в сервисный центр МВД необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);

медицинскую справку, подтверждающую допуск к управлению транспортным средством выбранной категории;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся водительское удостоверение (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).

Стоимость сдачи теоретических экзаменов – 250 грн, практических экзаменов – 420 грн.