С какого возраста в Украине можно управлять автомобилями разных категорий

В Украине достаточно строгие ограничения относительно возраста с которого можно управлять транспортными средствами. Для управления легковыми авто надо достичь не менее 18 лет. В США возраст, с которого можно садиться за руль, зависит от штата и составляет от 14 до 18 лет, но в большинстве штатов можно получить водительские права в 16 лет.
С какого возраста можно получить "права" - Auto24
Для получения водительского удостоверения необходимо не только пройти обучение, сдать экзамены, но и достичь определенного возраста, который установлен локальным законодательством. У главном сервисном центре МВД рассказали об ограничениях для Украины.

Большинство начинает свой путь водителя с категории В, которая позволяет управлять легковым авто с 18 лет. Но существует много других категорий, и не все точно знают, что они означают и с какого возраста можно ими управлять.

Согласно украинским законам, минимальный возраст для управления транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим:

  • 16 лет – категории А1, А;
  • 18 лет – категории В1, В, С1, С;
  • 19 лет – категории BE, C1E, СЕ;
  • 21 год – категории D1, D, D1E, DE, Т.

То есть именно с этого возраста кандидаты в водители могут начинать сдавать экзамены в сервисном центре МВД.

Что означают соответствующие категории:

  • А1, А – мопеды, мотоциклы;
  • В1 – трех- или четырехколесный транспорт (квадроциклы, трициклы, мотоциклы с прицепом);
  • В – легковой автомобиль, С1 – грузовые автомобили массой от 3500 до 7500 кг;
  • С – грузовые автомобили массой от 7500 кг, предназначенные для перевозки грузов;
  • BE, C1E, СЕ – сопоставимые транспортные средства, тягачом в которых выступает транспорт категорий B, C1, C, D1 или D.;
  • D1 – автобусы вместимостью до 16 человек, предназначенные для перевозки пассажиров;
  • D – автобусы вместимостью более 16 человек, предназначенные для перевозки пассажиров;
  • D1E, DE – сопоставимые транспортные средства, тягачом в которых выступает транспорт категорий D1 или D;
  • Т – трамвай, троллейбус.

Для получения водительского удостоверения необходимо сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. К нему можно готовиться самостоятельно, или в автошколе.

Далее пройти практическое обучение в аккредитованном учебном заведении и сдать внутренний экзамен по вождению. Продолжительность практического обучения осуществляется в соответствии с типовой учебной программой и зависит от выбранной категории.

Практическое обучение в автошколе:

  • А, А1 – 43 ч, В1 – 40 ч В1 40 ч;
  • В – 40 ч, (38 ч – коробка передач “автомат”);
  • С, С1 (подготовка) – 56 год (51 год – коробка “автомат”);
  • С, С1 (переподготовка) – 27 ч (24 ч – коробка “автомат”);
  • D, D1 (переподготовка) – 27 год;
  • ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ, D1Е (переподготовка) – 13 ч.

При наличии высших категорий для открытия низших категорий:

  • А, А1, В1 (переподготовка) – 17 ч;
  • В, С1, С, D1, D (переподготовка) – 17 ч.

После успешного завершения обучения в автошколе необходимо сдать практический экзамен в сервисном центре МВД.

Для сдачи экзаменов в сервисный центр МВД необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);
  • медицинскую справку, подтверждающую допуск к управлению транспортным средством выбранной категории;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • имеющееся водительское удостоверение (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).

Стоимость сдачи теоретических экзаменов – 250 грн, практических экзаменов – 420 грн.

