С нового года цены на топливо вырастут

С 1 января 2026 года в Украине стартует очередной этап повышения акцизов на все основные виды горючего. Это решение формирует ожидания роста цен на АЗС и постепенного сближения украинского топливного рынка с европейским.

Читайте также: В 2026 году повысят налоги на топливо: на сколько оно подорожает

Акцизы как ключевой драйвер роста цен

Главной причиной подорожания топлива в 2026 году станет повышение ставок акцизного налога. С 1 января они вырастут для всех видов нефтепродуктов. Акциз на бензин увеличится с 271,7 до 300,8 евро за тысячу литров, на дизельное топливо - с 215,7 до 253,8 евро, на автомобильный газ - со 173 до 198 евро.

По оценкам энергетических экспертов, рост налоговой нагрузки составит около десяти процентов, однако реальный эффект для потребителя будет выше. Трейдеры традиционно используют изменение акцизов как объективное основание для корректировки цен в большую сторону, закладывая дополнительные риски и расходы.

Сколько прибавит в цене бензин и дизель

Большинство аналитиков прогнозируют, что бензин и дизель в 2026 году подорожают в среднем на две–три гривны за литр. Это минимальная оценка, которая исходит исключительно из налоговых изменений. При условии стабильных мировых цен на нефть и отсутствии логистических потрясений резких скачков не ожидается, однако рынок остается уязвимым к внешним факторам.

Отдельным фактором риска является дефицит дизельного топлива, о котором периодически сообщают участники рынка. В случае обострения этой проблемы цены могут вырасти быстрее и сильнее, чем предусматривают базовые прогнозы.

Автогаз: экономия исчезает

Наиболее показательные изменения ожидают сегмент автогаза. Хотя номинальное подорожание LPG прогнозируется в пределах одной–двух гривен за литр, ключевой проблемой становится не сама цена, а исчезновение экономической выгоды.

Разница между стоимостью бензина и газа постепенно сокращается. Если раньше установка газобаллонного оборудования позволяло быстро окупить вложения, то сейчас экономия составляет около ста гривен на сто километров пробега. При таких условиях инвестиции в ГБО теряют смысл для большинства частных автовладельцев.

Эксперты ожидают сокращения количества новых установок ГБО. Автогаз будет оставаться экономически оправданным преимущественно для такси и коммерческого транспорта с большими ежедневными пробегами.

Влияние внешних факторов

Кроме акцизов, на цены в 2026 году будут влиять и внешние факторы. Среди них - мировые котировки нефти, курс гривны, а также логистические ограничения.

В частности, проблемы с портом Констанца в Румынии уже приводили к сокращению поставок дизельного топлива. Хотя дефицита как такового на рынке пока нет, подобные ситуации создают риски которые трудно игнорировать.

В то же время часть экспертов обращает внимание на глобальную тенденцию к удешевлению нефтепродуктов. По их оценкам, до начала 2026 года объективных оснований для резкого подорожания нет, а основные изменения будут привязаны именно к налоговым новациям.

Сближение с европейскими ценами

Украина постепенно приближается к европейской модели ценообразования на топливо. Сейчас разница между ценами в Украине и ЕС сохраняется, но она уже не является критической. Если в Европе средняя цена бензина А-95 составляет около 1,60 евро за литр, то в Украине - примерно 1,20–1,30 евро. Дальнейший рост налоговой нагрузки логично приведет и к сближению конечных цен.

Выводы

Начало 2026 года станет точкой, после которой топливо в Украине будет стабильно дорожать в рамках новой налоговой реальности. Бензин и дизель прибавят несколько гривен за литр, автогаз потеряет статус выгодной альтернативы, а рынок в целом продолжит движение в сторону европейских стандартов.