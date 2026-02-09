С военного топливозаправщика тыловик сливал солярку на продажу: сколько зарабатывал за раз

ФОТО: оперативная съёмка|
Момент задержания воров в январе этого года во время продажи топлива
Как выяснено в ходе следствия, ответственные за хранение и учет горючего должностные лица организовали схему незаконного изъятия и присвоения дизельного топлива.
Похищенное топливо чиновники сбывали местным предпринимателям, в частности представителям фермерских хозяйств, которые согласились на незаконное приобретение топлива и способствовали его похищению. О незаконных действиях должностных лиц рассказывает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Логистика оказалась "с дырками"
Солярка по стандартной процедуре закупалась для парка транспортной и боевой техники пограничного отряда, но ловкие дельцы в погонах решили извлечь из этого выгоду. Схема изъятия горючего и обогащения тыловик отработал в деталях.
При перевозке горюче-смазочных материалов служебными автомобилями злоумышленник обеспечивал несанкционированную перекачку дизельного топлива из цистерн в заранее подготовленную тару.
После этого похищенное дизельное топливо передавалось местным предпринимателям за денежное вознаграждение. Конечно, для облегчения сбыта и получения наличных за топливо цены ставились немного ниже.
В январе в среднем каждый литр солярки отпускался с военного топливозаправщика за 45 гривен. Фото: оперативная съемка
Тыловик делал скидку
В январе 2026 года во время очередного слива партии похищенного горючего в количестве 2,4 тыс литров за денежные средства в сумме 108 тыс. грн факт преступления зафиксирован.
Из этих двух цифр становится понятно, что стоимость слитой с военного топливозаправщика солярки была на добрых 10 процентов ниже оптовой цены в госзакупках.
В ходе операции разоблачен и задержан старший техник службы обеспечения горюче-смазочными материалами пограничного отряда и депутат одного из поселковых советов Черниговской области.
Кому уже сообщено о подозрении
Уголовное производство начато сразу против двух человек. Однако следствие продолжается по выявлению вероятных других участников незаконного обогащения за счет имущества пограничного отряда.
Во время проведения дальнейших обысков обнаружено и изъято более 7,4 тыс литров дизеля и около 300 литров бензина.
Вложить воришек лицом в снег немного не гуманно, могут простудиться, но воровать у военных также не очень порядочно. Фото: оперативная съемка
Установлено 10 фактов краж
В ходе досудебного расследования в течение 2025–2026 годов задокументировано не менее 10 фактов похищения и сбыта более 14 тыс литров дизельного топлива.
Что инкриминируют фигурантам дела:
- военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 410 УК Украины (похищение военного имущества);
- депутату поселкового совета сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 410 УК Украины (пособничество в похищении военного имущества).
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.