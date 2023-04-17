Увидеть самую дешевую в Украине машину просто – нужно посетить ближайшую разборку, куда часто “экспонаты” попадают своим ходом. А как насчет всемирного масштаба? Журналисты "Авто24" полдня листали электронные каталоги в поисках самого дешевого автомобиля в мире.

Наше внимание к самой дешевой машине в мире – не просто так. Ведь у многих есть надежда, что есть где-то счастливые края, где из-за местных особенностей настоящий автомобиль стоит дешево. Сразу скажем: и такие края есть, и цены смешные существуют, однако машинами эти продукты можно назвать только с определенными условностями.

Хотя так было не всегда, и даже Украина когда-то могла похвастаться своим реальным претендентом на звание самого доступного автомобиля в мире.

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За счет чего дешевизна

Законы физики и общества обмануть трудно: если автомобиль самый дешевый, то он или не автомобиль, или же не самый дешевый. Если вам интересно, об этом можно немного подробнее.

Как можно удешевить машину

Уменьшить габариты и массу . Меньшие размеры – это не только экономия материалов, но и более легкий и более дешевый силовой агрегат. Маленькие колеса – тоже эффективное средство сэкономить на массе и конструкции подвески;

. Меньшие размеры – это не только экономия материалов, но и более легкий и более дешевый силовой агрегат. Маленькие колеса – тоже эффективное средство сэкономить на массе и конструкции подвески; Ухудшить характеристики . Двигатель и системы простой конструкции стоят дешевле, плюс они могут быть старой конструкции, давно освоенной в производстве, но с устаревшими характеристиками;

. Двигатель и системы простой конструкции стоят дешевле, плюс они могут быть старой конструкции, давно освоенной в производстве, но с устаревшими характеристиками; Минимальная комплектация. Каждое дополнительное устройство в салоне или под капотом, даже малозаметное, означает большую себестоимость.

Каждое дополнительное устройство в салоне или под капотом, даже малозаметное, означает большую себестоимость. Игнорировать безопасность. Системы пассивной и активной безопасности удорожают машину. Поэтому авторам супердешевых машин приходится игнорировать зоны смятия и капсулу безопасности в кузове, подушки безопасности, электронных помощников и пр.

Bajaj Qute $3000 – 3800

Более дешевого пассажирского транспорта на четырех колесах нам найти не удалось. Это Индия с ее транспортной спецификой и соответствующими особенностями рынка. В зависимости от колебаний курса рупии и места покупки Bajaj Oute стоит 3000 – 3800 тыс. долларов.

Самый дешевый на сегодня серийный автомобиль Bajaj Oute на самом деле не совсем автомобиль: чтобы обойти требования безопасности, официально его объявили мотоколяской.

Формально это не автомобиль, а мотоколяска, для него и термин изобрели свой – квадрицикл. И даже на родине в Индии с большим скрипом разрешили эксплуатировать Qute частным владельцам на дорогах общего пользования.

Компания Bajaj на самом деле один из мировых лидеров моторынка и известный производитель тук-туков – трехколесных моторикш. Именно его и напоминает в плане конструкции самый дешевый в мире четырехколесный транспорт. 216-кубовый моторчик (11 – 13 л.с.) сзади, там же 5-ступенчатая трансмиссия и ведущие колеса. Над ними и чуть ближе к переду – диванчик для двух пассажиров, еще двое должны плечом к плечу поместиться рядом с передними 12-дюймовыми колесиками.

Чтобы не говорили чиновники, Bajaj Oute имеет все, что должно быть у хрестоматийного автомобиля: 4 колеса, мотор, сиденье, крыша, руль и возможность двигаться в направлении, заданном водителем.

Несущая конструкция машинки – металлический каркас. Обвес кузова отчасти тоже из металла, отчасти – из пластика. Бензобак или газовый баллон (есть чисто газовая версия модели, CNG) помещены под передними сиденьями, над ногами пассажира подвешены запаска и домкрат. Это так потому, что в микроскопическом багажнике эти предметы не поместились бы.

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Максимальная скорость ограничена на 70 км/ч, поскольку со всеми видами безопасности у этой 4-колесной моторикши, сами понимаете, не все хорошо. Но производитель по-честному предупреждает: это не машина, это мотоколяска для города, поэтому автомобильной безопасности мы не гарантируем.

Вся конструкция Bajaj Oute подчинена снижению себестоимости. Поэтому и удалось сделать сверхдешевую машину достаточно надежной и практичной.

Машинка имеет определенный успех уже почти десять лет, причем не только на родине. А в самой Индии ее сначала разрешили использовать исключительно в коммерческих целях, взамен трехколесным тук-тукам, в надежде улучшить безопасность пассажиров такси. И только в январе этого года государство разрешило использовать этого малыша в частных целях.

Кандидаты прошлого

Тот, кто более-менее в теме, знает, что Индия – вообще территория самого дешевого частного транспорта. Помимо квадрицикла Bajaj Oute в этой стране выпускается целая когорта очень дешевых автомобилей: Maruti Alto 800 ($3800), Datsun Redi-Go (3900$), Renault Kwid $5000 и т.д.

Tata Nano $2500 (2008–2018 гг.)

Одним из первых таких специально созданных супербюджетников была машинка Tata Nano. Ее задумали как альтернативу мотоциклам и мопедам, которые в бесчисленном количестве заполняют улицы индийских городов. Подчеркиваем – машину пытались создать не как самую маленькую, а как самую дешевую. Так или иначе, Nano вмещает четыре человека, имеет двигатель (33 л.с.) сзади, собственную массу 580 кг и "максималку" под 100 км/ч.

Как ни старались инженеры и маркетологи Tata, суперпопулярной самая дешевая в мире машина не стала: массовый потребитель не хотел отказываться от элементарных удобств.

Журналист "Авто24" имел возможность познакомиться с Tata Nano, и впечатления, честно говоря, не очень. Внутри – сплошной грубый пластик, сиденья не двигаются, потому что приварены к полу, в целом отделка интерьера напоминает детский электрический автомобильчик. Правда, критической тесноты не чувствуется, эргономика продумана, и с обзорностью из-за руля дела неплохи.

В базовой версии за $2500 у машины нет ни отопления, ни элементарной принудительной вентиляции салона. Нет даже уплотнителей дверей. Да, можно сказать, что на мотоцикле с комфортом дела обстоят еще хуже, но индийский потребитель этого не оценил: выбирая автомобиль, покупатель хотел получить автомобиль, а не антимотоцикл. После ажиотажа первых месяцев продажи упали, и ожидаемого спроса машинка так и не получила.

“Таврия ЗАЗ-1102 $2700 (1987 – 2007 гг.)

В сеердине нулевых лет наша “Таврия” вполне могла претендовать на звание самой дешевой машины мира. Из-за особенностей экономики того времени и внутренней рыночной ситуации ЗАЗ-1102 в переводе на валюту стоила около 2700 долларов. За эти деньги можно было получить только базовую комплектацию, но в ней было все, что имел тогда любой типичный автомобиль.

Одной из самых дешевых машин в мире Таврия стала случайно: бесплатные конструкция и технологии, низкий спрос, курс валют в середине 2000-х привели к низкой цене в долларах.

При этом конструкция еще не была устаревшей, а качество "Таврии" накануне было значительно улучшено благодаря приходу на ЗАЗ корпорации Daewoo Motors вместе с ее стандартами качества. Недаром название модели 1102 было изменено на “Таврия Нова”. Впоследствии экономическая ситуация изменилась, и “Таврии”, получив новые усовершенствования, получили и новые цены – от $3500 и выше.

Elaris Pio за $770: электрохитрости

С этим миниатюрным китайским электромобильчиком действительно интересный случай. На самом деле он никак не самый дешевый и в Европе цена его начинается от 15 470 евро.

Из-за государственных дотаций малоизвестный электромобильчик оказался супердоступным. Но провозглашенные 700 евро дают право владеть им всего 2 года.

Но в Германии это авто можно получить только в лизинг, оформив договор на 2 года. Первый взнос 4500 евро, но его полностью покрывает государственная субсидия на электромобили. Остается только вносить ежемесячный платеж – 29 евро для юридических лиц и 78 евро – для физических. Таким образом, за два года выйдет соответственно 696 или 1872 евро. Единственная оговорка – в год нельзя наездить более 10 000 км; если лимит будет превышен, пользователь доплатит оговоренную сумму.

Рекомендация "Авто 24"

Если вы решите, что вам нужен самый дешевый автомобиль из всех доступных, наш совет: в условиях Украины выбирайте на самый "крутой", а самый целый. То есть в максимально лучшем техническом состоянии. И не экзотический, а такой, к которому вы сможете найти запчасти – а они вам точно понадобятся.

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