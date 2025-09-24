Самая доступная модель Huawei за $22 тысячи стала бестселлером в Китае всего за час

Как пишет CarNewsChina, компания Huawei также имеет еще 4 отдельных бренда на рынке Китая: Aito, Stelato, Luxeed и Maextro. Отмечается, что новый кроссовер Saic H5 имеет размеры 4780/1910/1664 мм в длину, ширину и высоту соответственно, с колесной базой в 2840 мм. Автомобиль доступен с удлинителем запаса хода, или в электрическом исполнениях.

Вариант EREV использует 1,5-литровый двигатель на 97 л.с., выполняющий функцию генератора заряда аккумуляторной батареи емкостью 32,6 кВт-ч. Мощность электромотора составляет 150 кВт (201 л.с.), а запас хода на электротяге – 235 километров. При этом комбинированный запас хода – до 1360 километров. Оба значения указаны по циклу CLTC.

Полностью электрическая версия оснащена электромотором мощностью 150 или 180 кВт (241 л.с.), а также батареями емкостью 64,6 или 80 кВт-ч, в зависимости от комплектации. Меньший блок обеспечивает до 535 километров на одном заряде, тогда как больший аккумулятор обеспечивает до 655 километров. Перечень стандартного оснащения модели очень широкий.

В салоне есть 15,6-дюймовый центральный экран управления, прямоугольная панель приборов за D-образным рулем, быстрая беспроводная зарядка мобильного телефона мощностью 50 Вт, панорамная крыша, задние сиденья с возможностью регулировки угла наклона спинки и фоновое освещение. Передний багажник имеет стандартный объем 124 литра, а задний - 601 литр.

Топовые версии также имеют LiDAR, 12 ультразвуковых радаров, три 4D миллиметровые радары и 11 камер высокой четкости. Стоимость Saic H5 начинается от 159 800 юаней (22 500 долларов), тогда как цена флагманской версии составляет 199 800 юаней ($28 100). По словам Saic, кроссовер получил 10 000 заказов в течение часа после запуска в Китае.