Самое большое зимнее испытание электромобилей в мире провели в Китае: кто стал лучшим

ФОТО: Autohome|
Тест электромобилей в экстремальных условиях
Организатором испытаний выступило Autohome - крупнейшее автомобильное медиа Китая. Около сотни автоэкспертов доставили тестовые машины в город Якеши, где они оценивали реальный запас хода, стабильность работы в мороз, эффективность зарядки, управляемость на льду и снегу и энергопотребление.
Тесты проводились в условиях сильного ветра, гололеда и неидеального дорожного покрытия. Средняя скорость движения составляла 70–80 км/ч, что соответствует типичному режиму эксплуатации в Китае.
Почему электромобили теряют запас хода зимой
Результаты не стали сюрпризом для инженеров. Литий-ионные батареи не любят холод, и это проявляется сразу в нескольких аспектах:
- электролит становится гуще, растет внутреннее сопротивление;
- батарея тратит энергию на собственный подогрев;
- салонное отопление дополнительно “съедает” заряд.
В результате большинство электромобилей потеряли более 50% заявленного запаса хода. Важно и то, что реальные показатели сравнивались с рейтингами CLTC, которые сами по себе считаются достаточно оптимистичными, поэтому падение выглядит еще более драматичным.
Кто показал лучшие результаты
Самыми успешными оказались седаны, что логично - лучшая аэродинамика и меньшая масса дают преимущество в экстремальных условиях. Лидером теста стал Xpeng P7, который проехал 366,7 км, сохранив 53,9% от своего номинального запаса хода. За ним следуют Yangwang U7 и Zeekr 001.
Как выступили Tesla
Tesla Model 3 смогла войти в топ-5, сохранив почти половину своего номинального запаса хода - очень достойный результат при температурах ниже –20 °C. В то же время Tesla Model Y и Model YL оказались значительно ниже в рейтинге (29-е и 31-е места), с показателями около 35–36% от CLTC. Интересно, что ряд китайских кроссоверов - Xiaomi SU7, Aito M7, Nio ES8 - показали лучшие зимние результаты, чем Model Y, что свидетельствует о серьезном прогрессе местных брендов в терморегуляции батарей.
Энергоэффективность: еще один важный показатель
Отдельно измерялось потребление энергии на 100 км. Здесь лучше всего проявили себя компактные и легкие модели:
- BYD Seagull и Geely Xingyuan - ~23,5 кВт-ч/100 км;
- BYD Seal 06 - 24,6 кВт-ч;
- Wuling Bingo S и Tesla Model 3 - 24,9 кВт-ч.
Даже в таких суровых условиях Model 3 подтвердила статус одного из самых эффективных электромобилей в мире.
Главный вывод
Такие тесты не стоит воспринимать как приговор электромобилям. Условия Монголии - это крайний сценарий: сильный мороз, ветер, плохие дороги и постоянно включенное отопление. В реальной жизни большинство водителей не сталкивается со столь жесткими факторами одновременно. Впрочем, результаты четко показывают: аэродинамика, масса и эффективная система термоконтроля батареи имеют решающее значение. И хотя китайские бренды доминировали в рейтинге, Tesla Model 3 в очередной раз доказала, что остается эталоном эффективности.