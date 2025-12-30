Самое большое зимнее испытание электромобилей в мире провели в Китае: кто стал лучшим

Организатором испытаний выступило Autohome - крупнейшее автомобильное медиа Китая. Около сотни автоэкспертов доставили тестовые машины в город Якеши, где они оценивали реальный запас хода, стабильность работы в мороз, эффективность зарядки, управляемость на льду и снегу и энергопотребление.

Тесты проводились в условиях сильного ветра, гололеда и неидеального дорожного покрытия. Средняя скорость движения составляла 70–80 км/ч, что соответствует типичному режиму эксплуатации в Китае.

Почему электромобили теряют запас хода зимой

Результаты не стали сюрпризом для инженеров. Литий-ионные батареи не любят холод, и это проявляется сразу в нескольких аспектах:

электролит становится гуще, растет внутреннее сопротивление;

батарея тратит энергию на собственный подогрев;

салонное отопление дополнительно “съедает” заряд.

В результате большинство электромобилей потеряли более 50% заявленного запаса хода. Важно и то, что реальные показатели сравнивались с рейтингами CLTC, которые сами по себе считаются достаточно оптимистичными, поэтому падение выглядит еще более драматичным.

Кто показал лучшие результаты

Самыми успешными оказались седаны, что логично - лучшая аэродинамика и меньшая масса дают преимущество в экстремальных условиях. Лидером теста стал Xpeng P7, который проехал 366,7 км, сохранив 53,9% от своего номинального запаса хода. За ним следуют Yangwang U7 и Zeekr 001.

Как выступили Tesla

Tesla Model 3 смогла войти в топ-5, сохранив почти половину своего номинального запаса хода - очень достойный результат при температурах ниже –20 °C. В то же время Tesla Model Y и Model YL оказались значительно ниже в рейтинге (29-е и 31-е места), с показателями около 35–36% от CLTC. Интересно, что ряд китайских кроссоверов - Xiaomi SU7, Aito M7, Nio ES8 - показали лучшие зимние результаты, чем Model Y, что свидетельствует о серьезном прогрессе местных брендов в терморегуляции батарей.

Энергоэффективность: еще один важный показатель

Отдельно измерялось потребление энергии на 100 км. Здесь лучше всего проявили себя компактные и легкие модели:

BYD Seagull и Geely Xingyuan - ~23,5 кВт-ч/100 км;

BYD Seal 06 - 24,6 кВт-ч;

Wuling Bingo S и Tesla Model 3 - 24,9 кВт-ч.

Даже в таких суровых условиях Model 3 подтвердила статус одного из самых эффективных электромобилей в мире.

Главный вывод

Такие тесты не стоит воспринимать как приговор электромобилям. Условия Монголии - это крайний сценарий: сильный мороз, ветер, плохие дороги и постоянно включенное отопление. В реальной жизни большинство водителей не сталкивается со столь жесткими факторами одновременно. Впрочем, результаты четко показывают: аэродинамика, масса и эффективная система термоконтроля батареи имеют решающее значение. И хотя китайские бренды доминировали в рейтинге, Tesla Model 3 в очередной раз доказала, что остается эталоном эффективности.