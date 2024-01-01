Самые громкие кражи грузов в Европе: что воруют и на какую сумму

Однако на месячный рекорд это не тянет. Это лишь вторая по величине позиция после убытков в 40 255 270 евро в ноябре. Условные третье и четвертое места по общим суммам в 23 488 550 и 19 207 442 евро закрепились за октябрем и сентябрем соответственно.

По сообщению аналитиков TAPA EMEA, средний ущерб в декабре для всех грузовых преступлений достиг 326 188 евро. Ежесуточно воры обогащались на 1 189 009 евро.

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Самые громкие кражи декабря:

1 000 000 евро – кража из транспортного средства 20 декабря и потеря 300 сумок бренда люкс;

301 109 евро – нападение на транспортное средство для перевозки наличности в Ваальбанке в южноафриканской провинции Мпумаланга 19 декабря. Позже полиция задержала двух подозреваемых;

300 000 евро – крупная кража топлива в Авеццано, Италия, 20 декабря;

201 000 евро – кража партии косметики из грузовика на неклассифицированной стоянке в Саране, Франция, 4 декабря;

186 156 евро – больше контрафактных товаров, на этот раз полиция изъяла в дороге в Камакхекеза, Южная Африка, 9 декабря;

150 000 евро – осветительное и санитарное оборудование, похищенное 19 декабря из контейнеров в Гейдельберге, Германия.

134 455 евро – водитель грузовика был под действием наркотиков во время угона транспортного средства, перевозившего груз телевизоров, в южноафриканской провинции Гаутенг 10 декабря. Злоумышленники выдавали себя за полицейских.

100 000 евро – потеря медного кабеля, вывезенного с завода происхождения в Меппени, Нижняя Саксония, Германия, 13 декабря.

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Италия зафиксировала наибольшее количество крупных краж грузов (100 тысяч евро+) в декабре с девятью случаями, за ней следуют Германия (7), Южная Африка (6), Франция (4), Испания (4), Великобритания (2) и отдельные преступления в Польше, Румынии и России.

Транспортные средства также были предметом краж. Кража трейлера (70 000 евро) произошла в Брэдфорде в Западном Йоркшире, Великобритания, с грузом еды и напитков, цена не указана.

С завода в Ной-Рогентин, Германия 18 декабря похищен грузовик (70 000 евро), а 13 декабря злоумышленники украли грузовик в Муйноои в северо-западной провинции Южной Африки (62 298 евро). Информации о похищенном не зафиксировано.

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50 000 евро – еще одна кража меди, на этот раз с завода происхождения в Гуденсберге, Германия, 13 декабря.

Целевые продукты в течение 31 дня месяца охватывали 19 категорий TIS. Кражи топлива продолжают составлять высокий процент всех преступлений. В общем только с 15 грузовиков, припаркованных в Безане, Испания, украли 3720 литров топлива.

Товарные убытки зафиксированы:

металл – 32 инцидента;

наличные – 28;

еда и напитки – 22;

инструменты/строительные материалы – 18;

без погрузки (угон грузовика и/или прицепа) – 13;

различная электроника – 12.

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Физические пытки и угрозы с применением насилия зафиксированы в 37 преступных нападениях декабря.