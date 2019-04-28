Шанхайский автосалон традиционно богат на премьеры. Беда только в том, что большинство из них локальные – предназначены исключительно для китайского рынка. Актуальных для Украины новинок не так много, как хотелось бы, но они все же есть.

В 2019 году Шанхайский автосалон прошел в очень спокойной атмосфере. Впервые за последние десятилетия китайский авторынок показал спад продаж (-3%). Мировые автопроизводители моментально отреагировали на эту тенденцию – глобальных новинок было меньше, чем обычно.

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Китайский автопром

Китайские автопроизводители основательно закрепились на новом этапе своего развития. Они больше не копируют автомобили знаменитых брендов. Вместо этого “покупают мозги”, переманивая к себе лучших дизайнеров мира. Например, Great Wall пользуется услугами Фила Симмонса (Phil Simmons), который ранее занимал должность директора по дизайну экстерьера в Land Rover. В его портфолио фигурируют Range Rover и Range Rover Sport 2018 года, Range Rover Velar 2017 года, Range Rover Evoque, Discovery и Discovery Sport 2016 года.

Фил Симмонс (Phil Simmons) – главный дизайнер Great Wall Motor

Вторая важная тенденция, которая также усилилась – это выпуск суб-брендов. Тот же Great Wall выпускает под одноименным лейблом только пикапы. Кроссоверы продаются под брендом Haval, премиальные кроссоверы – под именем Wey, а электромобили носят название Ora. Аналогичная ситуация наблюдается и у других китайских автопроизводителей.

Концепты, пока далекие от реальности, но отображающие вектор развития, говорят о предстоящей электромобильности и автоматизации процесса вождения. Great Wall показал две разработки.

Электрический концептуальный крососсовер Wey X

Wey X - электромобиль, оснащенный двумя электромоторами суммарной мощностью 320 л.с. Они позволяют разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды и развить максимальную скорость более 200 км/ч. Заявленный запас хода составляет 710 км. Также создатели говорят о весьма продвинутой системе автопилотирования. О планах серийного производства пока речь не идет.

Концептуальный кроссовер Haval Vision 2025

Второй концепт – Haval Vision 2025 – обещает техногенный прорыв. Он призван продемонстрировать технологии дополненной реальности, распознавание лиц, потоковое мультимедиа, полный автопилот и многие другие IT решения будущего. Это из заявленного. Но на самом деле творение Фила Симмонса больше отображает дизайн будущих моделей. И он действительно хорош.

Некитайский автопром

Из глобальных новинок самой интересной, на наш взгляд, является Mercedes-Benz GLB. Пока ей присвоен статус концепткара, но очевидно, что в обозримом будущем мы увидим серийную версию компактного внедорожника.

Mercedes-Benz GLB

Самая неоднозначная премьера Шанхайского автосалона в 2019 году – Lexus LM. Мнения по поводу его внешности разделились на диаметрально противоположные, но равнодушным этот автомобиль не оставил никого.

Lexus LM

Очень интересным при ближайшем рассмотрении оказался серийный Renault K-ZE – сверхкомпактный электрокроссовер с запасом хода в 250 км. Ходили слухи, что его цена будет в около $8500. Вероятно, это не совсем правда. Во всяком случае, не для нас. Дело в том, что в Китае очень развиты программы стимулирования спроса на электромобили и, возможно, именно этот фактор делает Renault K-ZE столь доступным.

Renault K-ZE

Компактный кроссовер Hyundai ix25 второго поколения получился весьма симпатичным и тоже здорово интересовал публику. Не менее интересным оказался дизайн интерьера – парящий большой дисплей по центру торпедо. Напоминает старшие модели Tesla. В Китае на Hyundai ix25 второго поколения вполне привлекательная цена – чуть больше $16000. О планах поставок на наш рынок пока ничего не известно, но переговоры наверняка будут вестись – этот класс автомобилей весьма востребован.

Hyundai ix25

Шанхайский автосалон оставляет после себя неизгладимое впечатление. Особенно запоминаются экзотические новинки, вычурные концепт кары и, безусловно, красивые стендистки. Но об этом мы напишем немного позже. Следите за публикациям!