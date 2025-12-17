Самые надежные автомобильные бренды 2026 года: кто в лидерах, а кто теряет позиции

Как сообщает Consumer Reports, по итогам масштабного исследования 2026 года самыми надежными автомобильными брендами снова стали Lexus, Subaru и Toyota. Рейтинг сформирован на основе анализа почти 380 тысяч автомобилей модельных лет с 2000 по 2025-й, а также первых данных по новым моделям 2026 года.

Кстати Tesla Model Y признана наименее надежным автомобилем

Как определяли надежность

Методология Consumer Reports базируется не на лабораторных тестах, а на реальном опыте владельцев. Каждая модель получает прогнозируемый балл надежности по шкале от 1 до 100. Он формируется с учетом количества и серьезности неисправностей, их влияния на безопасность, затраты на ремонт и повседневную эксплуатацию.

В зависимости от типа силовой установки анализируются до 20 потенциальных проблемных зон. Для бензиновых и дизельных авто это двигатель, коробка передач, подвеска, электроника и мелкие эксплуатационные нюансы. Для электромобилей - батарея, электромотор и зарядная система. Гибриды и плагин-гибриды сочетают в себе оба мира, что автоматически увеличивает количество возможных рисков.

Почему Lexus, Toyota и Subaru снова впереди

Общая черта лидеров рейтинга - максимально осторожный инженерный подход. Toyota, Subaru и Lexus редко идут на радикальные технические эксперименты, отдавая предпочтение проверенным платформам, хорошо знакомым агрегатам и постепенным обновлением моделей.

В результате Toyota вернула себе первое место среди брендов и сразу шесть ее моделей вошли в десятку самых надежных авто года. Subaru держится рядом благодаря стабильным показателям Impreza и Crosstrek. Lexus в очередной раз подтвердил статус эталона надежности в премиум-сегменте - у бренда нет ни одной модели с результатом ниже среднего.

В пятерку также вошли Honda и BMW. Для немецкого бренда это особенно показательно, ведь он сумел совместить сложные технологии с приемлемым уровнем долговечности.

Когда прогресс играет против надежности

Не все производители смогли удержать позиции. Наибольшее падение в рейтинге продемонстрировала Mazda, которая потеряла сразу восемь ступенек. Основные претензии связаны с новыми CX-70 и CX-90, особенно в версиях с плагин-гибридными силовыми установками. Здесь фиксируют проблемы с двигателями, трансмиссиями и электроникой.

Этот пример хорошо иллюстрирует общую тенденцию: совершенно новые или только что обновленные модели в первые годы жизни статистически чаще имеют "детские болезни". Именно поэтому многие новые SUV и пикапы в рейтинге Consumer Reports оказались ниже среднего уровня.

Гибриды - стабильный компромисс

Если смотреть на рейтинг сквозь призму типов силовых установок, лучшую картину демонстрируют классические гибриды без внешней зарядки. Во многих случаях они оказались не менее надежными, чем бензиновые версии, а кое-где даже превзошли их.

Среди положительных примеров - Ford F-150 Hybrid, Kia Carnival Hybrid и Toyota Grand Highlander Hybrid. В своих классах высокие оценки также получили Honda CR-V Hybrid, Lexus NX Hybrid и Subaru Forester Hybrid. Из нескольких десятков проанализированных гибридов лишь единицы показали результат ниже среднего.

Кстати Chery представила плагин-гибридную линейку в Украине

Электромобили: прогресс есть, но проблемы остаются

С полностью электрическими авто и плагин-гибридами ситуация сложнее. Именно на эти сегменты приходится более половины моделей с худшими оценками. Основные претензии касаются электроники, программного обеспечения и зарядной инфраструктуры.

На этом фоне выделяется Tesla, которая сделала самый большой рывок вперед, поднявшись сразу на восемь позиций и заняв девятое место в общем рейтинге брендов. Лучшие результаты показали Model 3 и Model Y, которые стали самыми надежными электромобилями в исследовании. Model S и Model X удерживаются на среднем уровне, а Cybertruck пока остается среди аутсайдеров.

Впрочем, аналитики отмечают важную деталь: количество жалоб на качество сборки, лакокрасочное покрытие и мелкие электрические неисправности в Tesla существенно уменьшилось. Это может свидетельствовать о постепенном взрослении бренда и стабилизации производства.