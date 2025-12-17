Самые надежные автомобильные бренды 2026 года: кто в лидерах, а кто теряет позиции

ФОТО: Фрипик|
Рейтинг надежности 2026
Как сообщает Consumer Reports, по итогам масштабного исследования 2026 года самыми надежными автомобильными брендами снова стали Lexus, Subaru и Toyota. Рейтинг сформирован на основе анализа почти 380 тысяч автомобилей модельных лет с 2000 по 2025-й, а также первых данных по новым моделям 2026 года.
Как определяли надежность
Методология Consumer Reports базируется не на лабораторных тестах, а на реальном опыте владельцев. Каждая модель получает прогнозируемый балл надежности по шкале от 1 до 100. Он формируется с учетом количества и серьезности неисправностей, их влияния на безопасность, затраты на ремонт и повседневную эксплуатацию.
В зависимости от типа силовой установки анализируются до 20 потенциальных проблемных зон. Для бензиновых и дизельных авто это двигатель, коробка передач, подвеска, электроника и мелкие эксплуатационные нюансы. Для электромобилей - батарея, электромотор и зарядная система. Гибриды и плагин-гибриды сочетают в себе оба мира, что автоматически увеличивает количество возможных рисков.
Почему Lexus, Toyota и Subaru снова впереди
Общая черта лидеров рейтинга - максимально осторожный инженерный подход. Toyota, Subaru и Lexus редко идут на радикальные технические эксперименты, отдавая предпочтение проверенным платформам, хорошо знакомым агрегатам и постепенным обновлением моделей.
В результате Toyota вернула себе первое место среди брендов и сразу шесть ее моделей вошли в десятку самых надежных авто года. Subaru держится рядом благодаря стабильным показателям Impreza и Crosstrek. Lexus в очередной раз подтвердил статус эталона надежности в премиум-сегменте - у бренда нет ни одной модели с результатом ниже среднего.
В пятерку также вошли Honda и BMW. Для немецкого бренда это особенно показательно, ведь он сумел совместить сложные технологии с приемлемым уровнем долговечности.
Когда прогресс играет против надежности
Не все производители смогли удержать позиции. Наибольшее падение в рейтинге продемонстрировала Mazda, которая потеряла сразу восемь ступенек. Основные претензии связаны с новыми CX-70 и CX-90, особенно в версиях с плагин-гибридными силовыми установками. Здесь фиксируют проблемы с двигателями, трансмиссиями и электроникой.
Этот пример хорошо иллюстрирует общую тенденцию: совершенно новые или только что обновленные модели в первые годы жизни статистически чаще имеют "детские болезни". Именно поэтому многие новые SUV и пикапы в рейтинге Consumer Reports оказались ниже среднего уровня.
Гибриды - стабильный компромисс
Если смотреть на рейтинг сквозь призму типов силовых установок, лучшую картину демонстрируют классические гибриды без внешней зарядки. Во многих случаях они оказались не менее надежными, чем бензиновые версии, а кое-где даже превзошли их.
Среди положительных примеров - Ford F-150 Hybrid, Kia Carnival Hybrid и Toyota Grand Highlander Hybrid. В своих классах высокие оценки также получили Honda CR-V Hybrid, Lexus NX Hybrid и Subaru Forester Hybrid. Из нескольких десятков проанализированных гибридов лишь единицы показали результат ниже среднего.
Электромобили: прогресс есть, но проблемы остаются
С полностью электрическими авто и плагин-гибридами ситуация сложнее. Именно на эти сегменты приходится более половины моделей с худшими оценками. Основные претензии касаются электроники, программного обеспечения и зарядной инфраструктуры.
На этом фоне выделяется Tesla, которая сделала самый большой рывок вперед, поднявшись сразу на восемь позиций и заняв девятое место в общем рейтинге брендов. Лучшие результаты показали Model 3 и Model Y, которые стали самыми надежными электромобилями в исследовании. Model S и Model X удерживаются на среднем уровне, а Cybertruck пока остается среди аутсайдеров.
Впрочем, аналитики отмечают важную деталь: количество жалоб на качество сборки, лакокрасочное покрытие и мелкие электрические неисправности в Tesla существенно уменьшилось. Это может свидетельствовать о постепенном взрослении бренда и стабилизации производства.
|Бренд
|Рейтинг надежности
|1. Toyota
|66
|2. Subaru
|63
|3. Лексус
|60
|4. Хонда
|59
|5. BMW
|58
|6. Ниссан
|57
|7. Acura
|54
|8. Бьюик
|51.
|9. Тесла
|50
|10. Киа
|49
|11. Форд
|48
|12. Hyundai
|48
|13. Ауди
|44
|14. Мазда
|43
|15. Вольво
|42
|16. Фольксваген
|42
|17. Шевроле
|42
|18. Кадиллак
|41
|19. Mercedes-Benz
|41
|20. Линкольн
|40
|21. Генезис
|33
|22. Крайслер
|31
|23. GMC
|31
|24. Джип
|28
|25. Ram
|26
|26. Ривиан
|24