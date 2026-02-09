Названы самые популярные электромобили в Украине в январе

По сравнению с январем прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 21 процент, что свидетельствует об охлаждении рынка после периода стремительного роста в 2023–2024 годах. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Основными факторами снижения могут быть насыщение сегмента подержанных авто, ограниченная покупательная способность населения и увеличение налогового давления на импорт электричек.

Подавляющую долю регистраций традиционно сформировали легковые автомобили. В течение месяца было зарегистрировано 2740 легковых электромобилей, из которых 952 были новыми, а 1788 - подержанными. Таким образом, доля автомобилей с пробегом превысила 65 процентов, что подтверждает ключевую роль вторичного рынка в развитии электромобильности в Украине.

Сегмент коммерческого электротранспорта остается незначительным. В январе было зарегистрировано 133 электрических коммерческих автомобиля, только 37 из которых были новыми. Это указывает на сдержанное внедрение электротяги в сфере малого и среднего бизнеса, где решающими остаются цена и доступность сервисной инфраструктуры.

Лидерами среди новых электромобилей в январе стали:

BYD Leopard 3 - 169 регистраций. BYD Sea Lion 06 - 97 регистраций. Volkswagen ID. Unyx - 96 регистраций. Zeekr 001 - 77 регистраций. BYD Song Plus - 68 регистраций.

Результаты подтверждают усиление позиций китайских брендов на украинском рынке новых электромобилей. Они привлекают покупателей сочетанием современных технологий, богатого оснащения и конкурентной цены, тогда как европейские и корейские производители постепенно теряют долю из-за высокой стоимости.

В сегменте подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине, лидерство сохраняют хорошо известные модели:

Tesla Model 3 - 219 автомобилей. Nissan Leaf - 213 автомобилей. Tesla Model Y - 169 автомобилей. Renault Zoe - 79 автомобилей. Kia Niro - 79 автомобилей.

Доминирование Tesla и Nissan Leaf объясняется сложившейся репутацией, доступностью запчастей и понятной экономикой владения. В то же время постепенно растет интерес к более современным моделям, в частности Model Y, что может изменить структуру рынка уже в среднесрочной перспективе.