Самые популярные "свежепригнанные" легковушки в январе 2026 года: кто удержал позиции после декабрьского ажиотажа

По данным Института исследований авторынка, январь 2026 года стал периодом резкого, но прогнозируемого охлаждения для сегмента "свежепригнанных" легковушек. После декабря, когда покупатели массово завозили электромобили в преддверии возврата НДС, объемы первой регистрации авто с пробегом вернулись к типичной для начала года динамике.

Рынок вернулся с пика на "рабочие обороты"

По сравнению с декабрем 2025 года количество импортируемых легковушек уменьшилось сразу на 61%. В то же время, если сравнивать с январем прошлого года, рынок даже добавил 12,2%. Всего в течение месяца на первую регистрацию подали 16 246 подержанных автомобилей, прибывших из-за рубежа.

Эти цифры четко показывают: декабрь был исключением, а не новой нормой. Январь лишь зафиксировал возвращение к сезонной реальности.

Немецкая стабильность без сюрпризов

В рейтинге марок первые четыре позиции традиционно удерживают немецкие производители. Безоговорочным лидером остается Volkswagen - бренд, который украинцы выбирают за универсальность, доступность запчастей и широкий выбор моделей в любом бюджете.

Следом идут Audi и BMW. Спрос на эти марки в январе подтвердил, что покупатели премиум-сегмента значительно меньше реагируют на сезонные колебания или налоговые изменения.

Пятерку замыкают Nissan и Ford, которые стабильно поставляют кроссоверы со страховых аукционов США. Далее в рейтинге идут Renault, Skoda, Hyundai и KIA - типичный набор прагматичного масс-маркета. Десятку закрывает Jeep, еще раз подчеркивая любовь украинцев к формату SUV.

Модельный зачет: классика держит удар

Среди моделей первое место сохранил Volkswagen Golf - без преувеличения символ подержанного импорта. Однако Volkswagen Tiguan активно сокращает отставание, подтверждая тренд на кроссоверы.

Третью позицию уверенно удерживает Skoda Octavia, которая остается универсальным выбором для тех, кто ищет простор, практичность и проверенную технику. Высоко закрепился и Audi Q5 - четвертое место свидетельствует о стабильном интересе к этой модели как с европейского, так и с американского рынков.

В верхней части списка также держатся Nissan Rogue и Ford Escape, рядом с которыми остаются проверенные временем Volkswagen Passat и Renault Megane. Замыкают десятку Audi A4 и Mazda CX-5, демонстрируя приверженность украинцев к понятной европейской классике и надежным японским кроссоверам.

Электромобили исчезли из топа

Показательный момент января - полное отсутствие электромобилей в первой десятке моделей, за исключением части e-Golf, которые статистически входят в общее семейство Golf. Еще в конце 2025 года электрокары могли занимать до половины топ-10, но изменение правил таможенного налогообложения быстро переформатировало рынок.

Роскошь вне сезона

Несмотря на общее "охлаждение", сегмент дорогих и статусных авто не демонстрировал никакой паузы. В январе украинскую регистрацию получили единичные, но показательные экземпляры: одна Lamborghini, по две Bentley и McLaren, а также шесть Maserati.

Отдельно выделяется Porsche - 55 зарегистрированных автомобилей за месяц. Это еще раз подтверждает, что спрос на эмоциональные автомобили почти не зависит от сезона.

Что говорят аналитики

Комментирует глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий:

"Мы видим вполне естественную паузу после декабрьского перегрева. В конце года электромобили забрали на себя основное внимание и ресурсы, поэтому падение импорта подержанных авто на 61% в январе было ожидаемым. Важнее другое - рост на 12% по сравнению с прошлогодним январем. Это означает, что фундамент рынка остается здоровым, а импорт подержанной техники и в дальнейшем является ключевым источником обновления автопарка Украины".