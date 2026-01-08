Самые популярные "свежепригнанные" подержанные автомобили 2025 года: кто и что массово ввозил в Украину

В 2025 году украинцы существенно активизировали импорт подержанных легковых автомобилей из-за рубежа. По данным Института исследований авторынка, за год на первый учет поставили 278 628 "свежепригнанных" авто, что на 22% больше, чем в 2024-м. Особенно показательным стал финал года: только в декабре было зарегистрировано 41,7 тысячи таких машин - объемы, сопоставимы с периодом "нулевой растаможки" в 2022 году.

Рекордный декабрь и "гонка" за электромобилями

В течение 2025 года импорт рос постепенно - от 14,5 тысячи авто в январе до почти 42 тысяч в декабре. Причина резкого скачка в конце года очевидна: покупатели спешили успеть приобрести электромобили до возврата НДС с 1 января 2026 года. Именно электрокары стали ключевым катализатором ажиотажа и фактически "вытянули" рынок на рекордные показатели.

Топ марок: Volkswagen без альтернатив, Tesla - в тройке

Лидером импорта традиционно стал Volkswagen. Бренд удерживает первое место благодаря универсальности: от компактных хэтчбеков до кроссоверов и даже легковых фургонов, которые активно завозят из Европы.

Второе место занял Audi, что в очередной раз подтверждает высокий спрос на премиум в сегменте подержанных авто.

Главная сенсация года - Tesla в тройке лидеров. Чисто электрический бренд опередил многих классических игроков и стал символом "зеленого" 2025-го. Далее в рейтинге - Nissan и Renault, которые сочетают популярные электромобили и практичные дизельные модели из ЕС.

В первую десятку также вошли BMW, Hyundai, Ford, KIA и Skoda - бренды, которым украинцы традиционно доверяют.

Топ моделей: Golf еще первый, но Tesla уже рядом

В модельном рейтинге Volkswagen Golf сохранил звание самого популярного "свежепригнанного" авто, однако его преимущество стало минимальным. Значительную роль в этом сыграл e-Golf, который добавил модели новой аудитории.

Вплотную к лидеру подобралась Tesla Model Y, которой совсем немного не хватило до первого места. Вместе с Model 3 американский бренд показал феноменальный результат.

Стабильно высокие позиции удерживает Skoda Octavia - выбор прагматичных водителей. Nissan Leaf остается самым массовым и доступным электромобилем на вторичном рынке.

Во второй половине топа доминируют кроссоверы: Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue и KIA Niro. Они постепенно вытесняют классические седаны - в частности, Volkswagen Passat, который в этом году оказался ближе к концу рейтинга.

Премиум тоже ввозят - но без массовости

Несмотря на общий тренд на доступные и электрические авто, в 2025 году в Украину завозили и настоящую экзотику. За год автопарк пополнился 1265 автомобилями Porsche, а также десятками Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari и даже единичными Lamborghini и McLaren. Это капля в море общего импорта, но показательный индикатор платежеспособного спроса.

Что это означает для 2026 года

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий отмечает: рекордные цифры декабря - это, по сути, "отложенный спрос" 2026 года. Значительная часть авто была куплена заранее, поэтому в начале нового года такого ажиотажа уже не будет. Склады заполнены, а рынок входит в фазу охлаждения и балансировки цен.

Впрочем, 2025 четко показал главное: электромобили стали полноценным драйвером импорта, а структура "свежепригнанных" авто в Украине меняется быстрее, чем когда-либо прежде.