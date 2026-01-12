Самый большой электрический внедорожник Китая Nio ES9 вскоре дебютирует на рынке

Модель станет крупнейшим электрическим внедорожником бренда и вообще одним из крупнейших электрокаров, доступных на китайском рынке. ES9 расположится выше ES8 и будет иметь акцент не на драйве, а на размере, комфорте и статусе, пишет Carscoops.

Размеры уровня Escalade

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, Nio ES9 имеет впечатляющие габариты: длину в 5365 мм, ширину - 2029 мм, высоту - 1870 мм и колесную базу, что составляет 3250 миллиметров. Это делает ES9 на 85 мм длиннее, на 29 мм шире и на 70 мм выше ES8. Для наглядности, по своим размерам ES9 располагается между стандартным Cadillac Escalade и удлиненным Escalade ESV.

Сдержанный дизайн без лишних эмоций

Визуально Nio ES9 сохраняет фирменную стилистику бренда, но выглядит еще более массивно и солидно. Передняя часть стала более вертикальной и квадратной, что подчеркивает статус модели. Среди ключевых элементов:

разделенные дневные ходовые огни и основные фары;

большая имитация решетки радиатора;

черная декоративная полоса внизу бампера;

LiDAR-датчик на крыше.

Задняя часть максимально сдержанная и имеет сплошную светодиодную линию фонарей и почти полное отсутствие декоративных элементов. При этом ES9 не пытается выглядеть спортивным. Также известно, что покупателям предложат выдвижные боковые подножки, несколько дизайнов колесных дисков и выбор между черными или серебристыми акцентами кузова.

Мощность

Хотя ES9 создан не для драйверов, с технической стороны он совсем не слаб. Внедорожник оснащается двумя электродвигателями: на 241 л.с. на передней оси и 456 л.с. на задней. Суммарная мощность составляет 697 “лошадок” с 700 Нм крутящего момента. Это обеспечивает уверенный разгон и запас тяги при любых условиях, даже с полностью загруженным салоном. Известно, что аккумулятор будет поставлять CATL и он будет иметь емкость 102 кВт-ч. Данных о скорости зарядки пока нет.

Однако, для клиентов бренда скорость зарядки не является приоритетом, поскольку преимущество Nio заключается в развитой сети станций замены батарей в Китае. ES9 будет поддерживать фирменную технологию, которая позволяет заменить разряженную батарею на полностью заряженную менее чем за три минуты.

Когда ждать премьеру

Полноценная презентация Nio ES9 ожидается в ближайшие месяцы, а старт продаж на внутреннем рынке Китая должен состояться вскоре после дебюта. Планы по экспорту или выходу на другие рынки пока не подтверждены.