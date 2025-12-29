Самый маленький Hyundai Ioniq вскоре увидит свет

Ioniq 3 должен стать ключевой моделью для Европы и других глобальных рынков, сделав электромобили бренда еще доступнее, пишет Carscoops.

Также на тему: Новый Hyundai Ioniq 3 заметили во время испытаний: что о нем известно

Дизайн: эволюция без радикализма

В отличие от более смелых Ioniq 5 и Ioniq 6, новый Ioniq 3 выбирает более сдержанный и универсальный подход. Серийная версия в значительной степени наследует купеобразные пропорции концепта Hyundai Concept Three, но с более практичными решениями. Передняя часть получила более традиционные воздухозаборники для охлаждения батареи и фирменные пиксельные дневные ходовые огни, отделенные от основной оптики.

Сбоку вместо ультраузких окон концепта появились “раковинообразные” элементы, отсылающие к дизайну 1990-х. В целом силуэт чистый и лаконичный, выполнен в стилистике Hyundai. Задняя часть отличается сплошной светодиодной полосой с пиксельной графикой и крышкой багажника с разделенным стеклом - решением, знакомым по Toyota Prius. Часть аэродинамических экспериментов концепта не дошла до серии, но компактный спойлер сохранен.

Интерьер: цифровой минимализм со здравым смыслом

Салон Ioniq 3 предлагает новое видение интерфейса Hyundai. Здесь используется отдельная цифровая панель приборов и большой центральный дисплей в стиле Tesla, работающий на новой системе Pleos Connect с Android Automotive. Система поддерживает облачные профили пользователей и разговорное голосовое управление навигацией и основными функциями авто.

Салон прототипа Hyundai Ioniq 3

Важный плюс - физические кнопки управления климатом, которые расположены под центральным экраном, что уже подтверждено шпионскими фото. Пятиместный салон выполнен в минималистическом стиле Ioniq с простыми дверными картами и мягкими формами. Среди оснащения - поддержка Apple CarPlay Ultra, атмосферная подсветка и усовершенствованные системы помощи водителю второго уровня.

Также интересно: Бутылка воды создала владельцу Hyundai IONIQ 5 проблем на 12 000 долларов ремонта

Платформа, батареи и запас хода

Hyundai Ioniq 3 базируется на упрощенной версии платформы E-GMP. В отличие от старших моделей, он использует 400-вольтовую архитектуру, что позволяет снизить себестоимость и сделать модель более доступной. На старте ожидается переднеприводная версия с одним электродвигателем мощностью 201 л.с. (150 кВт) - конфигурация, подобна будущему Kia EV4. В перспективе возможно появление более мощной версии N Performance с двумя моторами. Для Ioniq 3 готовят две литий-ионные батареи:

58 кВт-ч - базовый вариант,

81,4 кВт-ч - топовая версия с ориентировочным запасом хода 628–644 км.

Обе батареи будут поддерживать функции V2L (питание внешних устройств) и V2G (отдача энергии в сеть).

Конкуренты и сроки дебюта

Ioniq 3 попадет в чрезвычайно конкурентный сегмент. Среди его основных соперников - Kia EV3 и EV4, Volkswagen ID.3, Cupra Born, Peugeot e-308, Mini Aceman Electric, MG4, BYD Dolphin и Skoda Enyaq. Учитывая минимальный камуфляж и уже известные технологии салона, полноценный дебют ожидается в течение ближайших шести месяцев, а глобальный запуск - до 2027 года.

Читайте также: Сколько стоит Hyundai Santa Fe 2016–2018 на аукционах США: актуальные цены и динамика

Почему в США его не увидят

Несмотря на глобальные амбиции, Ioniq 3 не будет продаваться в Северной Америке. Причина проста: модель планируют производить в Турции, а это не позволяет ей соответствовать требованиям американских программ поддержки и локализации производства.