Самый маленький и самый причудливый электромобиль Renault закончил существование

Mobilize появился в 2021 году как отдельное подразделение Renault, призванное исследовать новые бизнес-модели “вне классического автопроизводства”. Уже тогда компания сделала ставку не столько на продажи автомобилей, сколько на мобильные сервисы, подписку и каршеринг. Первым публичным результатом стала концепция EZ-1, которая в 2022 году эволюционировала в серийные Duo и Bento.

Обе модели вышли на рынок в 2024 году и были полностью электрическими тяжелыми квадроциклами - компактными, минималистичными и откровенно нишевыми. По духу и формату они напрямую перекликались с Renault Twizy, который в свое время опередил появление таких конкурентов, как Citroën Ami, Opel Rocks Electric или Fiat Topolino. Однако ключевым отличием было то, что Duo и Bento не продавались напрямую - их можно было получить исключительно по подписке.

Эксперимент, что не прижился

Прошел всего год с момента дебюта серийных версий, и Renault приняла радикальное решение: производство автомобилей Mobilize прекращено, а сам бренд ликвидирован как отдельная структура. В компании подтвердили, что Mobilize “больше не является самостоятельной организацией”. Вместе с этим Renault начала сворачивать и сервисы каршеринга под брендом Mobilize.

Программа в Милане уже прекращает работу, а мадридский сервис будет постепенно закрыт до 2026 года. По словам представителей Renault, часть этих проектов оказалась экономически нежизнеспособной, а часть - просто не вписалась в обновленную стратегическую картину группы. Фактически Duo исчез с рынка еще до того, как успел выйти в ряде стран, в частности в Великобритании, что лишь подчеркивает скорость сворачивания проекта.

Не все потеряно

Впрочем, Mobilize не исчезает полностью без следа. Renault отмечает, что энергетические и зарядные сервисы этого подразделения остаются стратегически важными. Компания считает инфраструктуру зарядки одним из ключевых факторов удовлетворенности и лояльности клиентов электромобилей.

В результате энергетические услуги Mobilize будут интегрированы непосредственно в коммерческий портфель группы Renault и перейдут под управление директора по развитию Фабриса Камболива. Цель - теснее связать зарядную инфраструктуру с общей стратегией электрификации бренда.

Среди достижений Mobilize в этой сфере Renault отмечает доступ к более чем миллиону зарядных точек в Европе, планы запуска 200 сверхбыстрых зарядных хабов во Франции и Италии до конца 2026 года, около 90 тысяч активных пользователей Charge Pass и внедрение двунаправленной зарядки (V2G) для корпоративных клиентов.

Хотя сами электрические квадроциклы Duo и Bento так и не стали массовым явлением, в Renault настаивают: Mobilize выполнил свою роль. Бренд стал площадкой для тестирования идей, которые или открыли новые перспективы, или показали, от чего стоит отказаться. Самый маленький и самый причудливый электромобиль Renault официально уходит в историю - как еще один пример того, что даже в мире электрификации не каждый эксперимент имеет долгую жизнь.