Самый маленький Jeep готовят к обновлению: Avenger переживет фейслифт в 2027 году

Инсайдеры отмечают - Avenger готовят к более широкому глобальному запуску, сообщает Auto24. Несмотря на плотный камуфляж с фирменной графикой Jeep, некоторые детали на шпионских фото Carscoops удалось разглядеть. Разделенные светодиодные фары и воздухозаборники остались на своих местах, то есть радикального редизайна ждать не стоит.

Самое заметное изменение - другое расположение противотуманных фар, которые теперь опущены чуть ниже в переднем бампере. Общий силуэт и пропорции, вероятно, останутся без изменений, хотя пластиковую защитную облицовку могут немного переделать. Также ожидаются новые дизайны легкосплавных дисков и дополнительные цвета кузова.

Задняя часть прототипа пока что выглядит почти идентичной нынешней модели. Единственная видимая выхлопная труба намекает на то, что тестовый автомобиль оснащен 1,2-литровым турбированным бензиновым двигателем - либо в обычной версии, либо в формате мягкого гибрида.

Интерьер: скрытые изменения

Салон тестового образца полностью закрыт защитным покрытием, что свидетельствует о подготовке изменений. Сейчас Avenger имеет отдельный дисплей мультимедийной системы и цифровую панель приборов - эта архитектура, скорее всего, сохранится. Ожидается, что Jeep может пересмотреть качество материалов, в частности заменить часть жесткого пластика на более мягкие покрытия в зонах контакта. Также стоит ждать обновления программного обеспечения, новых функций подключения и современных систем безопасности из арсенала Stellantis.

Jeep Avenger

Техника: без революции

Jeep Avenger построен на платформе CMP/eCMP концерна Stellantis, которую используют также Alfa Romeo Junior, Fiat 600, Peugeot 208 и 2008, Opel Corsa и Mokka, DS 3 и Lancia Ypsilon. Это означает, что кардинальных технических изменений ожидать не стоит. Текущая модель доступна с бензиновым двигателем, мягким гибридом и полностью электрической силовой установкой. В линейке также есть версия 4xe с электрифицированным полным приводом. Вероятно, все эти варианты останутся и после фейслифтинга.

Глобальная экспансия: производство стартует в Бразилии

Самая интересная новость заключается в том, что Avenger перестает быть исключительно европейским продуктом. Stellantis готовится начать производство модели в Бразилии, где кроссовер получит региональные адаптации. Вполне возможно, что закамуфлированный прототип проходит испытания не только как обновленная европейская версия, но и как часть программы тестирования южноамериканской модификации с другими вариантами силовых агрегатов. Таким образом, самый маленький Jeep переходит в новую фазу развития - из локального игрока он постепенно превращается в глобальную модель.