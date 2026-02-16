Самый маленький кроссовер Mercedes-Benz готовится к большой трансформации: чего ожидать

GLA останется самым маленьким внедорожником бренда, располагаясь в линейке ниже Mercedes-Benz GLB, но технически это будет уже совсем другой автомобиль, отмечает Auto24. Внешне новый GLA не изменит традициям, ведь силуэт компактного поднятого хэтчбека с короткими свесами и динамичной линией крыши сохранится. Однако детали станут более современными.

На шпионских фото Carscoops заметно, что спереди появится новая вертикальная решетка радиатора в стиле последних моделей Mercedes-Benz. В гибридных версиях она будет иметь воздухозаборники, тогда как электрические получат закрытую панель. Узкие фары с горизонтальной LED-линией и фирменными “звездными” элементами дневных ходовых огней подчеркнут принадлежность к бренду. В то же время сзади - сплошная светодиодная линия, соединяющая фонари в единый световой контур. Ночью она должна выглядеть очень узнаваемо.

MBUX Superscreen и новый цифровой уровень

Салон станет еще более технологичным. Ожидается установка MBUX Superscreen - сплошной стеклянной панели от стойки до стойки, которая объединяет цифровую панель приборов, центральный дисплей и отдельный экран для переднего пассажира. Подобное решение уже есть в новом Mercedes-Benz GLB.

Интерьер Mercedes-Benz GLB

Система будет работать с обновленным виртуальным ассистентом на базе Google, поддержкой беспроводных обновлений и премиальной аудиосистемой Burmester с объемным 3D-звуком. Материалы отделки станут качественнее, а новая платформа MMA позволит добавить немного пространства для задних пассажиров и увеличить багажник. В списке ассистентов - системы MB.Drive с полуавтономным движением по трассе без рук и функцией автоматической парковки.

Платформа MMA: электричество и гибрид без компромиссов

Новая архитектура MMA поддерживает как полностью электрические, так и электрифицированные ДВС-версии. Электрические модификации получат 800-вольтовую систему. Базовая заднеприводная версия будет иметь 268 л.с. и 335 Нм крутящего момента. Полноприводный вариант с двумя электромоторами будет выдавать почти 350 л.с. Аккумулятор на 85 кВт-ч будет обеспечивать запас хода по циклу WLTP в пределах примерно 540–630 км. Поддержка быстрой зарядки постоянным током мощностью до 320 кВт позволит пополнять заряд очень быстро - это уже уровень старших моделей бренда.

В то же время гибриды будут доступны с 1,5-литровым турбомотором в паре с 48-вольтовой системой и электродвигателем, интегрированным в 8-ступенчатую коробку с двойным сцеплением. Мощность будет варьироваться от 136 до 190 л.с. с передним или полным приводом. Не исключено, что со временем появятся и более мощные исполнения. Отдельная интрига - это появление версии AMG. Если стратегия бренда повторит сценарий будущего CLA, не исключена даже электрическая AMG-модификация мощностью более 500 “лошадок”.

Серьезная конкуренция

Новому GLA придется бороться в очень насыщенном сегменте. Среди конкурентов: BMW X1/iX1, Audi Q3, Genesis GV60, Volvo EX30, Polestar 4 и Lexus UX. Полностью электрическая версия GLA может дебютировать уже к концу года. Гибридные модификации и AMG-версии ожидаются в 2027 году. Mercedes-Benz, похоже, выбрал эволюционный путь без резких дизайнерских революций, но с глубокими техническими изменениями. И в сегменте, где клиенты ценят баланс между имиджем, технологиями и практичностью, это может быть стратегически правильным шагом.