Самый мощный погрузчик Manitou будет работать на западе Украины: на что он способен

Мощную машину ввезли по заказу, она будет работать "на одном из предприятий на западе Украины". Об этом говорится на ФБ-странице исполнителя заказа ООО "Вольтех". Правда, покупателя компания не называет.

Модель MHT-X 11250 с грузоподъемностью 25 тонн имеет максимальную операционную высоту 11 метров. На фото с монтажного процесса подготовки машины к работе видно, что погрузчик пришел с классическими вилами. Эта навеска используется для обработки различных грузов – упакованных на поддонах, в коробках или в тюках.

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Правда, это стандартный рабочий атрибут. Инструментальная палитра здесь гораздо шире. Это может быть как ковш для земляных работ и песчаных материалов, грузопассажирская люлька для операций на высоте, в т.ч. для обслуживания ЛЭП и ремонтно-сервисных работ в жилищной, коммунальной сферах, так и крановые крюки, захваты для шин, труб, леса-кругляка или рулонов листового металла или бумаги. Список рабочей атрибутики насчитывает добрых два десятка фронтальных навесок.

Фото: Вольтех

Весь этот инструментарий благодаря продуманной системе быстрого крепления и подключения гидравлических рукавов за считанные минуты можно заменить для нужных работ. Мощная помповая станция обеспечит их надежную работу, фиксацию при переносе и даже перевозке груза с места на место. Для таких операций достаточно гидравлического потока с производительностью 286 л/мин при давлении 345 атм.

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Здесь полная гидростатика, что обеспечивает достаточную результативность как для операционных задач, так и ходовых возможностей. Гидростатическая трансмиссия делает погрузчик настоящим внедорожником на любых почвах, поскольку здесь привод выведен на все четыре колеса, которые к тому же являются управляемыми (см. демонстрационное видео внизу).

Фото: Вольтех

Привод станции рабочим органам и ходовой предоставляет 4-цилиндровый двигатель 4TN107TT-6SMU2 общим объемом цилиндров 4567 куб см. Он вырабатывает мощность 211 л.с. (155 кВт). По экологическому формату это Stage IIIA.

На каких поверхностях почв или площадок будет работать телескопический погрузчик и с какими грузами будет оперировать, не сообщается.