Самым популярным автомобилем BMW M 2024 года стал электромобиль

В 2024 году подразделение BMW M продало 206 582 автомобилей, что составляет 9,4% от общего производства компании BMW. Однако, наибольшим удивлением для некоторых может быть тот факт, что самым популярным автомобилем среди них стал электромобиль.

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Самым продаваемым автомобилем BMW M был полностью электрический i4 M50. Автомобиль оснащен двухмоторной трансмиссией мощностью 400 кВт (544 л.с.). Этого достаточно, чтобы купе достигало первой сотни всего за 3,7 секунды. Кроме того, хорошей новостью заядлых поклонников BMW M заключается в том, что настоящие машины с ДВС также претерпели огромный рост.

Компания различает модели M на “производительные” - такие, как M340i, X7 M60i и i4 M50i, и “высокопроизводительные” – M2, M3 и M5. Продажи последних значительно выросли. В частности, показатели M2 увеличились на 64%, а M3 Touring на 57%. По словам BMW, даже наименее востребованная модель – кроссовер XM, также продемонстрировал рост на 16 процентов.

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В целом продажи высокопроизводительных автомобилей выросли на 8 процентов до 66 805 единиц. Эти цифры должны улучшиться еще больше в течение 2025 года, поскольку новые гибридные M5 и M5 Touring начинают поступать к дилерам.