Украинская армия получила из Польши 18 самоходных гаубиц KRAB. Каковы их характеристики?

AHS Krab – современная польская самоходная гаубица калибра 155 мм с длиной ствола 52 калибра. Она построена польским заводом Huta Stalowa Wola. Башня и пушка построена по лицензии британской AS90/52, а гусеничный ход – лицензия корейской Samsung Techwin, которая используется в пушке K9 Thunder.

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“Крабы” используются польской армией в течение нескольких лет. Контракт на их производство был заключен в 2016 году и предусматривал поставку почти 100 гаубиц. Два года назад Минобороны обновило контракт и заказало еще больше оружия.

Пушка калибра 155 мм длиной 52 калибра, размещенная на люльке, имеет самоусиленный ствол с электроприводом. Зарядка полуавтоматическая, детонаторы ракет настроены электронно. Угол огня по горизонтали 360 градусов, по вертикали от -3,5 до +70 градусов. Скорость вращения башни, а вместе с тем и изменение угла возвышения ствола составляет 10 градусов в секунду.

Кроме того, “Краб” имеет 12,7-мм крупнокалиберный пулемет WKM-B, установленный на базе, и прицел К-10Т на крыше башни.

Скорострельность очередями – 3 выстрела за 10 секунд, огонь высокой интенсивности – 6 выстрелов в минуту, практическая скорострельность – 2 выстрела в минуту. Минимальная дальность – 4,5 км, максимальная – 40 км. Время, необходимое для перехода гаубицы из походного в боевое положение и выхода из поста после выстрела составляет 30 секунд. Запас боекомплекта – 29 ракет и 28 снарядов.

Среди оборудования КРАБ:

Наземная навигационная и топографическая система связи FiN 3110L + GPS;

Система управления огнем ТОПАЗ;

система внутренней и внешней связи FONET (цифровое радио и персональное радио для персонала);

дневные и ночные прицелы наблюдения водителя и командира;

система оповещения и самозащиты "Обра-3" ССП-1;

прямой прицел для стрельбы;

баллистическая РЛС МВРС-700 SCD.

Польша является вторым по величине донором военного оборудования для Украины.

Среди вооружения, которое поступило в Украину из Польши с 24 февраля – около 250 танков Т-72, самоходных гаубиц 2С1 Goździk, реактивных систем залпового огня “Град”. Польша также предоставила ракеты класса “воздух-воздух” для самолетов МиГ-29 и Су-27. Кроме тяжелой техники, переданы дроны производства польской WB Electonics. Из польского Арсенала также были выделены переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, большое количество боеприпасов.