Сбой программного обеспечения Ford Mustang Mach-E может привести к некорректной работе тормозов

Как передает Carscoops, отзыв касается небольшого количества автомобилей: всего пострадали 50 экземпляров Mach-E и только 6 единиц Maverick. Проблема, связана с электрическим Mustang, появилась из-за сбоя беспроводного обновления файла калибровки антиблокировочной тормозной системы.

Читайте также: Аккумуляторный Ford E-Transit сравнялся в цене с дизельными

Дефект может привести к тому, что ABS перейдет к конфигурации по умолчанию. В таком режиме, тормозная система не обеспечит усиление тормозов, а это означает, что владельцы могут заметить больший ход педали, большие усилия на педали и почувствовать слабую реакцию на торможение.

К тому же системы контроля устойчивости и тяги, помощи при старте на склоне, предупреждения о столкновении и рекуперативного торможения также начинают работать некорректно. Как сообщается, все пострадавшие Mustang Mach-E были изготовлены в период с 28 августа 2020 года по 24 сентября 2021 года. Компания сообщит владельцам 4 ноября.

Также интересно: Глава Ford в восторге от Xiaomi SU7

В то же время отзывная кампания, связана с Maverick, вызвана несоответствующей прочностью систем крепления детских удерживающих средств, которые, как следствие, не соответствуют Федеральным стандартам безопасности автомобилей в США. Ford сообщит владельцам пикапов о неисправности до 2 декабря и прикажет им доставить автомобили в дилерский центр Ford или Lincoln для бесплатной замены точек крепления.