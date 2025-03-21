Из-за сбоя в приложении владельцы Great Wall не смогли открыть дверь своих машин

Как отмечает CarNewsChina, именно такая участь постигла владельцев Great Wall в Китае, поскольку официальное приложение компании для Bluetooth-ключей вышло из строя. Сообщалось, что многие водители столкнулись с проблемой “503 Service Unavailable”.

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Из-за этого сбоя, владельцы авто, у которых не было физического ключа, фактически, остались без автомобилей на весь день. Сразу же после этого, в социальных сетях автопроизводителя начали появляться сотни возмущенных комментариев.

Отзывы пользователей свидетельствуют о том, что проблема не ограничилась основным приложением GWM, а также повлияла на приложения суббрендов Wey и Tank. Отчеты показывают, что сбой произошел в разных регионах Китая.

В официальном заявлении автопроизводителя говорится следующее: “Из-за аномалии сервера некоторые пользователи пяти приложений бренда и приложения Great Wall Motor могут не иметь возможности войти в систему или нормально использовать их. Наша техническая команда усердно работает, чтобы устранить проблему с сервером, и функциональность постепенно восстанавливается. Мы рекомендуем носить механический ключ во время путешествия, чтобы избежать любых неудобств, вызванных невозможностью обычного использования приложения”.

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В результате техническому отделу Great Wall удалось устранить проблему с приложением только вечером. Great Wall Motor - китайский производитель автомобилей, основан в 1984 году. Портфолио компании включает пять основных брендов: Haval, Wey, Ora, Tank и Great Wall Pickup.