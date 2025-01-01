Schmitz Cargobull основал собственную сеть мобильного сервиса, которого в Украине не будет

Первая мобильная мастерская уже передана в одну из авторизованных мастерских. Как компания Schmitz сообщает на своем сайте, ее мобильные сервисные фургоны дополняют сервисное предложение помощью на дороге. Это предусматривает быстрый осмотр, установление причины, техническое обслуживание и ремонт прицепов, холодильных установок и телематических систем.

Цель состоит в том, чтобы сократить время простоя (неисправных) транспортных средств и таким образом максимально увеличить время безотказной работы. Кстати, об этом напоминает надпись на борту сервисного фургона "more Traileruptime". Это подчеркивает цель компании по увеличению времени эксплуатации прицепов своих клиентов.

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"Сегодня я был на объекте клиента и модернизировал телематический блок – при температуре 29°C и ярком солнце. Для клиента это означает отсутствие визита в мастерскую, что требовало бы дополнительного времени, дополнительных расходов и дополнительной организации", – рассказывает специалист по обслуживанию холодильного оборудования, Cargobull Хатип Олчай.

Оператор первого фургона Cargobull Хатип Олчай. Фото: Schmitz Cargobull

На нынешнем этапе проект коснется сети в Германии. В течение следующих трех-четырех лет эта программа охватит другие страны, в т.ч. и Украину, где популяция различных типов прицепов, и особенно "рефов", этого производителя очень велика.

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В целом европейская сеть сервисных партнеров Schmitz Cargobull насчитывает почти 1400 авторизованных мастерских. Автопарк мобильных сервисных фургонов дополнит их возможности выездными мобильными бригадами специалистов ремонтно-сервисной службы.