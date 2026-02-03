Подразделение Volkswagen показало концепт, меняющий цвет в зависимости от погоды

Главной визуальной особенностью концепта стала новая фирменная окраска Pacific Mist. Это сложное трехслойное покрытие, которое меняет оттенок в зависимости от освещения.

В пасмурную погоду кузов выглядит серебристым, но под солнечными лучами он приобретает насыщенный синий цвет, отмечает Auto24.

Дизайнеры Scout объясняют, что палитра вдохновлена калифорнийским туманом, который поднимается над океаном, когда волны разбиваются о скалы. Таким образом бренд стремится подчеркнуть приключенческий характер будущих моделей.

Вместо запасного колеса - практичный “рюкзак”

Самым интересным нововведением стал полный отказ от традиционного запасного колеса на задней части кузова. Его место занял новый модульный багажник, который в компании называют “рюкзаком”. Конструкция имеет два отдельных отсека: их можно использовать для хранения мокрого снаряжения или сухих вещей во время путешествий.

В Scout прямо намекают, что это решение может перейти в серийное производство, ведь концепт фактически демонстрирует направление развития аксессуаров для будущих моделей бренда.

Внедорожный стиль и подготовка к приключениям

Концептуальный Traveler Pacific Mist получил большие колеса с диаметром в 22 дюйма, дополненные 35-дюймовыми внедорожными шинами BFGoodrich. Такая комбинация призвана обеспечить максимальную проходимость на сложных маршрутах.

Дизайн подчеркивают черная крыша, затемненные дверные ручки и массивный багажник на крыше. Все эти элементы формируют образ автомобиля, ориентированного на экспедиции и активный отдых.

Интерьер с намеком на будущие специальные версии

В салоне концепт сочетает классические и современные дизайнерские решения. Здесь использована коричневая кожа сидений в сочетании с декоративными вставками в стиле джинсовой ткани - такое решение добавляет атмосферу приключенческого снаряжения.

Кроме того, автомобиль получил двухцветный руль, металлические декоративные элементы и складную крышу Cabana Top. В Scout объясняют, что этот концепт демонстрирует возможные будущие комплектации, отдельные дизайнерские пакеты и специальные версии, созданные под конкретные сценарии использования автомобиля.

Гибридная силовая установка с большим запасом хода

Хотя детальные технические характеристики концепта официально не раскрываются, известно, что он оснащен силовой установкой Harvester с расширенным запасом хода. Система сочетает электропривод с дополнительным двигателем внутреннего сгорания, который работает как генератор.

Благодаря такой конфигурации суммарный запас хода внедорожника превышает примерно 800 километров. Такой показатель, который должен сделать автомобиль пригодным как для ежедневных поездок, так и для длительных экспедиций вдали от зарядной инфраструктуры.

Намек на будущее модельной линейки Scout

Scout прямо отмечает, что Traveler Pacific Mist не является просто дизайнерским экспериментом. Концепт фактически демонстрирует, как могут выглядеть будущие пакеты оснащения, аксессуары и даже специальные серии автомобилей бренда.

Таким образом компания тестирует реакцию публики и постепенно формирует новую концепцию внедорожников - более универсальных, адаптированных к путешествиям и оснащенных нестандартными решениями для перевозки снаряжения.