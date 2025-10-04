Укр
Ру

Секретную коллекцию из 42 редких автомобилей продадут на аукционе RM Sotheby's

Аукционный дом RM Sotheby's готовится продать роскошную коллекцию из 42 автомобилей, которая получила название "Tailored For Speed" ("созданная для скорости"). Уже в следующем месяце эти машины станут главной сенсацией аукциона.
ФОТО: RM Sotheby's|

Коллекция "Tailored For Speed"

Данила Северенчук
logo4 октября, 16:40
logo0 мин

В Швейцарии обнаружили коллекцию экзотических автомобилей, которые являются настоящей мечтой для сотен тысяч автофанатов. Блогер Крис Харрис рассказал о ней подробнее в видео на YouTube-канале RM Sotheby's.

Неизвестный владелец коллекции явно является поклонником Ferrari - из 42 машин 33 принадлежат итальянскому бренду. Самый ценный лот - Ferrari 333 SP 1998 года, оценен в 5,5–6,5 млн долларов. Таких болидов выпустили всего 40 экземпляров, что объясняет его стоимость.

Кроме него, выставлены и другие уникальные Ferrari:

  • FXX-K Evo - ожидаемая цена около 5,5 млн $;
  • FXX Evo - около 4,65 млн $;
  • 599 XX - примерно 3,5 млн $;
  • LaFerrari Aperta 2017 года - 5,5 млн $;
  • Daytona SP3, F40, 812 Competizione A и другие культовые дорожные модели итальянского автопроизводителя.

Она также насчитывает и другие автомобили, как вот несколько шедевров от Pagani, в частности Huayra Roadster BC в глянцевом синем цвете Francia с ориентировочной стоимостью от 4 до 4,4 миллиона долларов, абсолютно новая Pagani Utopia и не менее привлекательная Huayra R – одна из 30 существующих в мире.

Настоящим украшением Bugatti Chiron Super Sport 2023 года выпуска, обтянутый голубым углеродным волокном, благодаря чему автомобиль выглядит почти вырезанным из сапфира. Он имеет пробег в 516 км и может принести владельцу около 4,4 миллиона долларов.
Напоследок, коллекцию также дополняют Lamborghini Sian FKP 37, Mercedes-AMG GT2 Pro, Bentley Continental GT3-R и Lamborghini Huracan Technica 60th Anniversary Edition.

Продажа такой коллекции - редкое событие на рынке, ведь большинство автомобилей в ней - лимитированные или трековые модели, которые почти никогда не попадают в свободную продажу. Для коллекционеров это уникальный шанс приобрести сразу несколько из самых ценных Ferrari, Pagani и Bugatti.

