Секретную коллекцию из 42 редких автомобилей продадут на аукционе RM Sotheby's

В Швейцарии обнаружили коллекцию экзотических автомобилей, которые являются настоящей мечтой для сотен тысяч автофанатов. Блогер Крис Харрис рассказал о ней подробнее в видео на YouTube-канале RM Sotheby's.

Неизвестный владелец коллекции явно является поклонником Ferrari - из 42 машин 33 принадлежат итальянскому бренду. Самый ценный лот - Ferrari 333 SP 1998 года, оценен в 5,5–6,5 млн долларов. Таких болидов выпустили всего 40 экземпляров, что объясняет его стоимость.

Кроме него, выставлены и другие уникальные Ferrari:

FXX-K Evo - ожидаемая цена около 5,5 млн $;

FXX Evo - около 4,65 млн $;

599 XX - примерно 3,5 млн $;

LaFerrari Aperta 2017 года - 5,5 млн $;

Daytona SP3, F40, 812 Competizione A и другие культовые дорожные модели итальянского автопроизводителя.

Она также насчитывает и другие автомобили, как вот несколько шедевров от Pagani, в частности Huayra Roadster BC в глянцевом синем цвете Francia с ориентировочной стоимостью от 4 до 4,4 миллиона долларов, абсолютно новая Pagani Utopia и не менее привлекательная Huayra R – одна из 30 существующих в мире.

Настоящим украшением Bugatti Chiron Super Sport 2023 года выпуска, обтянутый голубым углеродным волокном, благодаря чему автомобиль выглядит почти вырезанным из сапфира. Он имеет пробег в 516 км и может принести владельцу около 4,4 миллиона долларов.

Напоследок, коллекцию также дополняют Lamborghini Sian FKP 37, Mercedes-AMG GT2 Pro, Bentley Continental GT3-R и Lamborghini Huracan Technica 60th Anniversary Edition.

Продажа такой коллекции - редкое событие на рынке, ведь большинство автомобилей в ней - лимитированные или трековые модели, которые почти никогда не попадают в свободную продажу. Для коллекционеров это уникальный шанс приобрести сразу несколько из самых ценных Ferrari, Pagani и Bugatti.