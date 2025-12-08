Сельский НПЗ из Хмельницкой области производил очень некачественное топливо

В конце сентября правоохранители разоблачили факт нелегального производства топлива в одном из сел неподалеку Хмельницкого. Сейчас “объявили подозрения руководству ООО, которое занималось нелегальным производством топлива и загрязнением земель”.

Как сообщает на своей ФБ-странице полицейское ведомство Хмельницкой области, одно из местных предприятий на земельном участке неподалеку Хмельницкого наладило производство моторного горючего из отработанных автомобильных шин.

В ходе производственного процесса близлежащие земли загрязнялись нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Нелегальное производство не соответствовало экологическим нормам: промышленные и другие отходы попадали в почву, что нанесло вред окружающей среде.

Изготовленное топливо предприятие продавало и, как говорят, почему-то собственный транспорт им не заправляло. Фото: ГУНП Хмельницкой области

Исследование проведено и протокольно засвидетельствованы все показатели негативного влияния на окружающую среду: почвы загрязнены сверх нормы нефтепродуктами, марганцем, медью, свинцом и цинком.

В рамках расследования проведено 12 санкционированных обысков на месте производства и у причастных к этому лиц.

Все фигуранты дела будут привлечены к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). За совершенное деяние руководителю ООО и его заместителю грозит до 5 лет заключения.

Кроме этого, одному из причастных к незаконной сделке предъявлено обвинение еще и по ч. 2 ст. 239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Вскоре мужчины предстанут перед судом.