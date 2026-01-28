Семь белоснежных пикапов обойдутся без камуфляжной ливреи

ФОТО: Коллаж Авто24 |
Чем больше будет мобильных зенитных групп ПВО на пикапах, тем лучше будут защищены города от "шахедов"
Техника отправлена армейцам вместе с другим нужным имуществом, купленным по запросу военных. Громада не изменила теме пикапов и закупила для наших защитников проверенные временем и передовой Mitsubishi L200.
Кроме автомобилей, в три подразделения отправлены дроны-перехватчики, атрибутику к стрелковому оружию, средства связи и прочее. Об этом говорится на сайте Винницкой мэрии.
L200 один из самых массовых в войсках
В подразделения Воздушных Сил ВСУ, бойцы которого прикрывают небо от вражеских дронов, передано семь пикапов. Эти пятиместные 4-дверные машины (2+3) по своей конструкции и технологии безопасности даже в стандартном заводском исполнении обеспечивают максимальную защиту водителя и пассажиров.
О ходовых свойствах, надежности силового наполнения нечего и говорить – лучшие стандарты для работы на бездорожье и в сезонные вызовы, в том числе нынешние зимние с морозом, гололедом и снежными переметами.
Для такого времени года и погоды любое другое камуфляжное окрашивание для Mitsubishi L200 будет лишним. Фото: мэрия Винницы
Мощный, выносливый и надежный
В моторной нише современного поколения L200 может стоять дизель с мощностью 110 или 135 кВт и крутящим моментом 330 или 430 Нм соответственно. Его высокий крутящий момент хорошо реагирует на низких и средних скоростях.
При этом потребление топлива таким автомобилем довольно экономное. В смешанном цикле двигатель берет примерно 8,6 – 8,7 литра дизеля на каждые 100 километров пробега.
Чьи автопарки выросли
Автомобили получили 456-я бригада транспортной авиации им. Дмитрия Майбороды, Центр материально-технического обеспечения Воздушных Сил ВСУ и 230-я отдельная бригада обеспечения Воздушных Сил ВСУ.
Полный перечень переданного:
- 7 новых пикапов;
- 186 дронов-перехватчиков Sting;
- 16 летательных комплексов-перехватчиков Interceptor;
- автомобильные и портативные радиостанции;
- прицелы, тепловизионные комплексы;
- планшеты, ноутбуки, Starlink;
- генераторы и автозапчасти.
Конечно, на передовой не до интерьера нового Mitsubishi L200, но здесь есть много чего полезного для водителя и его пассажиров. Фото: мэрия Винницы
В рамках проекта "Безопасность и оборона"
Этот транш помощи направлен в подразделения ВВС Украины в рамках приоритета "Безопасность и оборона", на который в бюджете Винницкой громады на 2026 год предусмотрели более 1 млрд грн.
Суммарно с начала полномасштабного вторжения громада направила на помощь для более 90 военных подразделений свыше 3 млрд грн, из них 1 млрд 350 млн грн – в течение 2025 года.