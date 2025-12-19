Семейный Fiat Qubo покажут на автосалоне в Брюсселе

Автосалон в Брюсселе пройдет с 9 по 18 января, и концерн Stellantis подтвердил участие сразу 11 брендов, которые вместе покажут не менее 62 автомобилей, сообщает Carscoops. Среди них - мировые премьеры обновленных Opel Astra в кузовах хэтчбек и универсал, а также фейслифтингового Peugeot 408. В то же время для европейского рынка дебютируют Leapmotor B03X, Fiat Professional Tris и загадочный Fiat Qubo L.

Официальное описание новинки пока довольно лаконично. Stellantis называет Qubo L универсальным семейным автомобилем, который будет доступен в семиместной конфигурации и с дизельным двигателем. Акцент делается на пространстве, гибкости салона и ориентации на потребности современных семей.

Именно эта формула заставляет задуматься, ведь оригинальный Fiat Qubo был значительно компактнее. Модель появилась в 2008 году как пассажирская версия фургона Fiat Fiorino, имела пять мест и выпускалась до 2020 года. Автомобиль производили в Турции, а технически он был близким к Peugeot Bipper и Citroën Nemo. Учитывая это, появление полностью нового Qubo или классического преемника выглядит маловероятным. Зато похоже, что Fiat использует знакомое имя для автомобиля другого класса.

Пассажирский Doblo под новым именем?

Наиболее логичная версия заключается в том, что Fiat Qubo L является пассажирской интерпретацией Doblo Maxi. Такой Doblo уже продается на отдельных рынках, в частности в Турции и Японии, и фактически является близнецом Citroën Berlingo, Peugeot Partner или Rifter, Opel Combo Life XL и Toyota ProAce City Verso.

Fiat Doblo Maxi Black Edition

Все эти модели построены на платформе EMP2 еще со времен PSA. Пятиместные версии имеют длину около 4,4 метра, тогда как семиместные удлинены до почти 4,8 метра. Это позволяет им оставаться компактными по меркам минивэнов, одновременно предлагая полноценное пространство для большой семьи. Дополнительным аргументом в пользу этой теории стало тизерное изображение линейки Fiat для Брюссельского автосалона. Хотя фото имеет низкое разрешение, в силуэте четко просматриваются знакомые очертания Doblo.

Возвращение ДВС в сегмент?

Еще один интересный момент - силовые установки. В Европе пассажирские версии Berlingo, Rifter и Combo Life с 2022 года предлагаются исключительно как электромобили. Однако рыночная ситуация меняется, и Stellantis, похоже, готов пересмотреть эту стратегию. Для Fiat Qubo L уже подтвержден дизельный двигатель, что практически наверняка означает использование 1,5-литрового турбодизеля мощностью до 130 л.с. Также не исключено появление 1,2-литрового бензинового мотора, вероятно с мягкой гибридной системой, а впоследствии и полностью электрической версии.

Другие сценарии и дата раскрытия

Теоретически Qubo L мог бы быть и адаптированной семиместной версией Opel Frontera или Citroën C3 Aircross под брендом Fiat. Однако этот сценарий выглядит менее вероятным, поскольку Fiat, вероятно, оставит подобную нишу для будущих моделей расширенной линейки Panda. В любом случае все предположения скоро получат подтверждение или опровержение. Fiat обещает полностью раскрыть новинку уже 9 января, и именно тогда станет понятно, действительно ли Stellantis готовит перезапуск семейного Fiat в формате современного минивэна.