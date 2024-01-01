Серия электрических гонок Extreme E мертва: ее заменят на Extreme H с водородными авто

Extreme H станет первой в мире водородной гоночной серией. Как передает Carscoops, новый гоночный автомобиль получил название Pioneer 25 и существенно напоминает Odyssey 21, который он заменил. Болид был разработан компанией Spark Racing Technology.

Читайте также: Формула 1 внедряет водородные технологии в автоспорт

Водородный двигатель питает аккумулятор, а электродвигатели предлагают совокупную мощность 550 л.с., и позволяют автомобилю весом 2200 кг разгоняться до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Все детали автомобиля будут стандартизированы, однако команды-участники смогут менять обвес, чтобы сделать авто более похожими на дорожные модели.

Также интересно: Формула 1: Макс Ферстаппен побеждает на Гран При Испании

"Мы продемонстрировали, что электромобили могут справляться с очень суровыми условиями и гонками в тяжелых условиях в Extreme E, поэтому переход к Extreme H является естественным прогрессом. Мы хотим продемонстрировать миру, что транспортные средства на водородных топливных элементах могут быть захватывающими, они могут быть надёжными и очень прочными", — сказал технический директор Extreme E Марк Грейн.

Гонки Extreme H начнутся в следующем году и будут включать 10 заездов в пяти разных странах. Саудовская Аравия будет принимать первый раунд. Затем серия отправится в Европу на гонки в Великобритании, Германии и Италии, а завершится серия раундом в Соединенных Штатах. Точные даты пока неизвестны.