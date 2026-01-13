Сервисная ошибка Rivian, которая длилась годами, привела к серьезной аварии

Речь идет о Rivian R1T и R1S 2022–2025 модельных годов, которые в течение эксплуатации проходили сервисное обслуживание задней подвески, пишет Carscoops. В определенных работах механикам нужно было разъединять и повторно устанавливать задние тяги схождения. Проблема в том, что с 1 апреля 2022 года до 10 марта 2025-го сервисные центры пользовались устаревшей инструкцией.

Читайте также: Rivian показала новые четырехмоторные R1S и R1T мощностью 1039 лошадиных сил

В результате узел собирался не в соответствии с актуальной проектной документацией. Такое, на первый взгляд, мелкое отклонение приводило к тому, что шарниры задних тяг начинали работать с непредсказуемыми нагрузками - со временем это могло завершиться их полным разъединением прямо во время движения.

Авария уже произошла

Компания Rivian подтвердила, что дефект, к сожалению, не остался лишь потенциальной угрозой. Один инцидент уже зафиксирован, и он завершился серьезным дорожным происшествием. Хотя травмы были незначительными, сам факт аварии заставил компанию немедленно действовать и инициировать отзыв. Именно этот случай стал ключевым аргументом для официального вмешательства регуляторов и пересмотра сервисных процедур.

Масштаб отзыва - почти 20 тысяч авто

В целом Rivian отзывает 19 641 электромобиль в США. Большая часть из них - это пикапы R1T, которых насчитывается 12 610 единиц. Еще 7 031 автомобиль - это внедорожники R1S. В компании отмечают, что фактически дефект может быть только примерно в 1% машин, но проверят все без исключения.

Начиная с 24 февраля, владельцы получат официальные уведомления. В сервисных центрах автомобили проверят и, при необходимости, заменят болты задних тяг схождения, используя обновленную и правильную процедуру обслуживания.

Это не единственная головная боль для Rivian

Текущий отзыв лишь часть более широкой серии проблем. В декабре Rivian уже объявляла об отзыве почти 35 000 электрических фургонов для доставки. Тогда выяснилось, что преднатяжитель ремня безопасности водителя может повреждаться из-за многократного неправильного использования.

Также интересно: Кроссовер от Rivian станет “базой” для будущих электромобилей концерна Volkswagen

В совокупности эти случаи бросают тень не столько на инженерию бренда, сколько на организацию сервисных процессов - сферу, где ошибки могут иметь не менее серьезные последствия, чем заводские дефекты.