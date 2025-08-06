Сервисный центр по ремонту больших автобусов построили вблизи границы

Сервисный центр по ремонту автобусов построила корпорация Duma. Как сообщает Львовская областная военная администрация, в основном расчет делался на обслуживание транспорта собственной компании-перевозчика East West Eurolines.

Эта компания активно расширяет свой автопарк и количество международных рейсов. Ее подвижной состав практически подошел к 300 единицам транспорта. Из этого количества более 100 автобусов ежедневно выходят в международные регулярные рейсы в Польшу, Чехии и Германии.

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"Это событие совпало с расширением и обновлением нашего автопарка. 50 лет назад началось строительство предприятия АТП-14631, в котором я принимал активное участие. И всю свою жизнь я работал здесь на разных должностях. И я уверен: если что-то делается, что-то развивается – это означает, что мы растем, думаем о людях, о своих пассажирах, думаем о будущем" – отметил Игорь Дума, основатель корпорации Duma, владелец торговой марки East West Eurolines, заслуженный работник транспорта Украины, кандидат технических наук.

Фото: Львовская ОВА

Сумма инвестиций в сервисный центр достигла почти 18 миллионов гривен. Строительство длилось чуть более полугода. Теперь зона ремонта на 17 постов ремонта и обслуживания пассажирских машин большой вместимости имеет 5000 квадратных метров полезной площади, где в любое время года будет комфортно работать.

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Здесь будут проходить технические осмотры, ремонты, сервисное обслуживание автобусы VanHool (Бельгия), что является основой автопарка. Кроме этого, перевозчик эксплуатирует Setra, Neoplan, Mercedes, Scania, Iveco и другие, которым также нужны ремонты или ТО.

Фото: Львовская ОВА

На территории предприятия есть собственное топливное отделение, мойка, центр диагностики, геометрии, шиномонтажа, ремонта моторов, коробок передач, покраска, что позволяет быстро и качественно готовить подвижной состав к работе на маршруте.